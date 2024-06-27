影／偷車賊加「霸王油」拒捕衝撞攔截點 南投警開9槍成功圍捕送辦
南投縣警局今天早上接獲通報有一輛失竊車輛進入信義鄉山區，信義分局警方獲報立即啟動攔截點進行圍捕，同時派遣警力前往追緝，最後與集集分局聯手下，在信義鄉明德村砂石便道上，大膽用槍下，共同查獲柯姓犯嫌所駕的失竊車輛，過程中柯嫌多次衝撞攔截點，險些撞上在場員警，還波及一旁停放之機車。全案依竊盜、詐欺、故意毀損、公共危險等犯行，移送台中地檢署偵辦。
警方調查後表示，41歲柯姓嫌犯，於昨天在台中北屯竊取車輛後，開車前往母親位於南投縣埔里鎮老家，途中因汽車沒汽油，分別於昨、今兩天分別在南投縣埔里鎮埔里加油站及中潭加油站加「霸王油」，經加油站向警方報案後，警方立即調閱監視器全力追捕。
南投信義分局表示，今天該失竊車輛的蹤影，出現在南投縣信義鄉，信義警立刻佈線展開追緝，警方追捕時，嫌犯四處逃竄，該車輛來回進出信義、集集，過程中，衝撞警方在玉山路與明德街口設置之攔截點，險些撞上在場員警，還波及一旁停放之機車，隨後犯嫌再遇集集分局郡坑所攔檢點，員警見狀大膽開了9槍，精準擊中車輛左前輪及引擎，但柯嫌仍然駕車繼續逃逸。
警方說，信義、集集分局員警不放棄追捕下，再布下天羅地網，終在明德村砂石便道上前後夾擊柯嫌，柯嫌見已無去路，經警方合力制伏逮捕，警方重申，嚴正執法，絕不容暴力與不法，危害社會公共秩序，保障人民財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言