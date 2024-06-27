快訊

又停電！高雄左營區、前金區陷入黑暗惹民怨 台電道歉揭原因

男星度假租Airbnb約2女極樂遊 清潔員一進屋驚見暴斃遺體

影／偷車賊加「霸王油」拒捕衝撞攔截點 南投警開9槍成功圍捕送辦

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

南投縣警局今天早上接獲通報有一輛失竊車輛進入信義鄉山區，信義分局警方獲報立即啟動攔截點進行圍捕，同時派遣警力前往追緝，最後與集集分局聯手下，在信義鄉明德村砂石便道上，大膽用槍下，共同查獲柯姓犯嫌所駕的失竊車輛，過程中柯嫌多次衝撞攔截點，險些撞上在場員警，還波及一旁停放之機車。全案依竊盜、詐欺、故意毀損、公共危險等犯行，移送台中地檢署偵辦。

警方調查後表示，41歲柯姓嫌犯，於昨天在台中北屯竊取車輛後，開車前往母親位於南投縣埔里鎮老家，途中因汽車沒汽油，分別於昨、今兩天分別在南投縣埔里鎮埔里加油站及中潭加油站加「霸王油」，經加油站向警方報案後，警方立即調閱監視器全力追捕。

南投信義分局表示，今天該失竊車輛的蹤影，出現在南投縣信義鄉，信義警立刻佈線展開追緝，警方追捕時，嫌犯四處逃竄，該車輛來回進出信義、集集，過程中，衝撞警方在玉山路與明德街口設置之攔截點，險些撞上在場員警，還波及一旁停放之機車，隨後犯嫌再遇集集分局郡坑所攔檢點，員警見狀大膽開了9槍，精準擊中車輛左前輪及引擎，但柯嫌仍然駕車繼續逃逸。

警方說，信義、集集分局員警不放棄追捕下，再布下天羅地網，終在明德村砂石便道上前後夾擊柯嫌，柯嫌見已無去路，經警方合力制伏逮捕，警方重申，嚴正執法，絕不容暴力與不法，危害社會公共秩序，保障人民財產安全。

偷車賊柯姓犯嫌今天駕車拒捕衝撞警方攔截點，南投信義集集警方共開9槍成功予以圍捕送辦。圖／南投信義分局提供
偷車賊柯姓犯嫌今天駕車拒捕衝撞警方攔截點，南投信義集集警方共開9槍成功予以圍捕送辦。圖／南投信義分局提供
偷車賊柯姓犯嫌今天駕車拒捕衝撞警方攔截點，南投信義集集警方共開9槍成功予以圍捕送辦。圖／南投信義分局提供
偷車賊柯姓犯嫌今天駕車拒捕衝撞警方攔截點，南投信義集集警方共開9槍成功予以圍捕送辦。圖／南投信義分局提供
偷車賊柯姓犯嫌今天駕車拒捕衝撞警方攔截點，南投信義集集警方共開9槍成功予以圍捕送辦。圖／南投信義分局提供
偷車賊柯姓犯嫌今天駕車拒捕衝撞警方攔截點，南投信義集集警方共開9槍成功予以圍捕送辦。圖／南投信義分局提供

加油站 南投縣 埔里 竊盜 集集

延伸閱讀

明將辦廢校儀式 南投港源國小辦公室突發生火災

犯嫌偷車拒捕衝攔截點波及機車 南投警開9槍逮人

歷經10年期待…南投梅村部落聯外鋼便橋終於通車 居民不再繞遠路

環境部公告種肖楠會導致空汙 南投林農傻眼：這是啥米政府？

相關新聞

台中電廠更換輸送帶驚傳意外 皮帶砸擊包商工人頭部不治

台中發電廠昨天發生工安意外，1名包商工人在進行輸煤皮帶機輸送膠帶更換作業時，疑皮帶飛落導致工人頭部遭撞擊，送醫傷重不治；...

沒錢繳2萬7罰款...竟搶攤商刮刮樂試手氣 男子下場曝

桃園楊梅35歲黃姓男子今年農曆大年初六到監理站查詢無照駕駛及酒駕罰單，得繳2萬7000元，發現錢不夠，返家路過某彩券攤試...

影／偷車賊加「霸王油」拒捕衝撞攔截點 南投警開9槍成功圍捕送辦

南投縣警局今天早上接獲通報有一輛失竊車輛進入信義鄉山區，信義分局警方獲報立即啟動攔截點進行圍捕，同時派遣警力前往追緝，最...

小心意外...南投縣一天救援兩山區事故 救難人員疲於奔命

南投縣連續救援兩地山難，昨天仁愛分隊及神鷹搜救隊3人出發干卓萬山救人，今天才由空勤總隊完成吊掛下山；中午再出勤警消、義消...

明將辦廢校儀式 南投港源國小辦公室突發生火災

南投國姓鄉港源國小8月1日將併校到北山國小，明天是全校5名在校生最後上課日，縣教育處原本安排辦降旗典禮，邀請校友敘舊見證...

犯嫌偷車拒捕衝攔截點波及機車 南投警開9槍逮人

南投縣政府警察局信義分局今天獲報有失竊車輛進信義鄉山區，啟動警網攔截追緝，但柯姓犯嫌駕車四處逃竄、衝攔截點，警方開9槍，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。