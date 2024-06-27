影／偷車賊加「霸王油」拒捕衝撞攔截點 南投警開9槍成功圍捕送辦

南投縣警局今天早上接獲通報有一輛失竊車輛進入信義鄉山區，信義分局警方獲報立即啟動攔截點進行圍捕，同時派遣警力前往追緝，最後與集集分局聯手下，在信義鄉明德村砂石便道上，大膽用槍下，共同查獲柯姓犯嫌所駕的失竊車輛，過程中柯嫌多次衝撞攔截點，險些撞上在場員警，還波及一旁停放之機車。全案依竊盜、詐欺、故意毀損、公共危險等犯行，移送台中地檢署偵辦。

警方調查後表示，41歲柯姓嫌犯，於昨天在台中北屯竊取車輛後，開車前往母親位於南投縣埔里鎮老家，途中因汽車沒汽油，分別於昨、今兩天分別在南投縣埔里鎮埔里加油站及中潭加油站加「霸王油」，經加油站向警方報案後，警方立即調閱監視器全力追捕。

南投信義分局表示，今天該失竊車輛的蹤影，出現在南投縣信義鄉，信義警立刻佈線展開追緝，警方追捕時，嫌犯四處逃竄，該車輛來回進出信義、集集，過程中，衝撞警方在玉山路與明德街口設置之攔截點，險些撞上在場員警，還波及一旁停放之機車，隨後犯嫌再遇集集分局郡坑所攔檢點，員警見狀大膽開了9槍，精準擊中車輛左前輪及引擎，但柯嫌仍然駕車繼續逃逸。