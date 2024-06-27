小心意外...南投縣一天救援兩山區事故 救難人員疲於奔命

南投縣連續救援兩地山難，昨天仁愛分隊及神鷹搜救隊3人出發干卓萬山救人，今天才由空勤總隊完成吊掛下山；中午再出勤警消、義消及玉管處人員共12人，前往雲龍瀑布救援摔落的山友，雖都順利由搜救人員護送下撤，卻讓消防局山搜救難人員疲於奔命。

南投消防局指出，一支7男5女的13人登山隊，由一名杜姓押隊人員帶隊，6月26日由萬大林道入山，預計攀登干卓萬群峰，但昨天傍晚7時，南投縣119指揮科接獲一山下留守人報案電話，表示68歲的杜姓押隊人員，在前往干卓萬群峰十粒溪營地途中，行經獵寮營地附近時，因滑落邊坡約100公尺，目前頸椎疑似骨折、肢體無法活動，受困無法返回路徑，因而報案請求救援。

消防局第二大隊接獲報案後，立即通報所轄動員山搜隊人員組成山域搜救隊前往救援，另通知鄰近山域友軍前往協助，今天清晨5時許山域搜救人員回報抵達現場，先給予杜姓山友初步救護及頸椎固定等，並將傷患移至直升機吊掛點，上午完成吊掛接回清泉崗基地，後送台中沙鹿光田醫院救治。

未料今天中午再獲報，有一名來自台中市的23歲蒲姓男山友，獨自一人於自東埔登山口入山欲前往雲龍瀑布，預計當天下午回程下山，但近中午時行經樂樂溫泉附近林道，不慎摔落邊坡，因腳傷無法移動，因而報案請求救援。

南投消防局第三大隊立即啟動救援機制，派遣玉山分隊警消及群呼義消支援，共計出勤警消、義消及玉管處人員共12人前往救援，下午3時搜救人員抵達摔落點處，嘗試下切救援，1小時後發現傷者受困於垂直距離50米深的溪床上，因午後山區豪雨不斷，執行困難，不得已再增派第二梯次搜救人員前往支援。

在鋸樹造橋鋪路作業下，搜救人員終於在天黑前順利將傷患拉至溪床上，晚間6時22分上登至林道，因傷患手腳有擦傷，由搜救人員攙扶護送下撤至登山口，傷者經評估後，表示身體有恢復不需要救護車，便自行離去。