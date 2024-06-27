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明將辦廢校儀式 南投港源國小辦公室突發生火災
南投國姓鄉港源國小8月1日將併校到北山國小，明天是全校5名在校生最後上課日，縣教育處原本安排辦降旗典禮，邀請校友敘舊見證，不料今天傍晚5時，早已無人的辦公室突然起火，燒毀許多堆積易燃雜物及電腦設備等，幸無人受傷，但確切起火原因須進一步調查。
1957年創立的國姓鄉南港村港源國小不堪少子化浪潮衝擊，縣府公告113學年度起停辦，同時辦的學校還有鹿谷國小和雅分校、集集鎮永昌國小富山分校，7月31日結束校務後，均將步入歷史，港源國小日前舉辦末代畢業典禮，全校學生8人有3名畢業生，校長梅文慧帶領師生進行最後的校園巡禮。
縣消防局表示，火災現場的建物為港源國小教師辦公室用，因暑假期間無人在辦公室，消防人員抵達現場，只見濃煙密布、警鈴大作；搶救人員立即布下水線搶救，經搜索發現火點並射水撲滅，財物初估損失約5萬元。
港源國小表示，事發時已接近傍晚5時，校內並無教職員上班，也無學生上課，住宿舍的老師也恰巧外出，是路人發現學校行政辦公室冒出濃煙，才趕緊通知廚工家長報案，現場發現是放業務資料的櫃子悶燒冒煙，但櫃子內無易燃物、電池、電氣設備，不知為何起火，確切肇因由消防局釐清。
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