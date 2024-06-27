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犯嫌偷車拒捕衝攔截點波及機車 南投警開9槍逮人

中央社／ 南投縣27日電

南投縣政府警察局信義分局今天獲報有失竊車輛進信義鄉山區，啟動警網攔截追緝，但柯姓犯嫌駕車四處逃竄、衝攔截點，警方開9槍，與集集分局在信義明德村砂石便道抓到人。

信義分局晚間對媒體表示，41歲柯姓男子昨天在台中市北屯區偷車後，開車前往南投埔里鎮，昨天、今天還在埔里的加油站加「霸王油」沒付錢；加油站報案後，警方立即調閱監視器追捕，今天發現這輛車進信義。

信義分局立刻展開追緝，柯姓男子遇警方追捕就四處逃竄，車輛來回進出信義、集集鎮一帶，過程中衝撞警方設在玉山路與明德街口攔截點，波及一旁停放機車，還差點撞員警，隨後柯姓男子打算再衝過集集分局郡坑派出所攔截點，員警開9槍擊中車輛左前輪、引擎。

信義分局說，柯姓男子雖繼續逃竄，但信義、集集分局持續布天羅地網追捕，最後緝獲柯姓男子，全案詢問後依中華民國刑法竊盜詐欺、故意毀損與公共危險等罪嫌移送台灣台中地方檢察署偵辦。

南投縣警察局信義分局27日獲報有失竊車進入信義鄉山區，立即啟動警網攔截追緝。圖／南投信義分局提供
南投縣警察局信義分局27日獲報有失竊車進入信義鄉山區，立即啟動警網攔截追緝。圖／南投信義分局提供

加油站 南投縣 台中市 竊盜 詐欺 集集

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