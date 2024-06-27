台中電廠更換輸送帶驚傳意外 皮帶砸擊包商工人頭部不治

台中發電廠昨天發生工安意外，1名包商工人在進行輸煤皮帶機輸送膠帶更換作業時，疑皮帶飛落導致工人頭部遭撞擊，送醫傷重不治；中區職安中心勞檢後已勒令停工，後續將依法開罰。

台中港務消防隊26日下午3時20分接獲通報指出，台中發電廠有工人受傷，立即派遣救護車到場，並將1名男子送醫救治，但男子送醫後仍傷重不治。

職安署中區職業安全衛生中心主任李文進告訴中央社記者，經派員到場勞檢查出，台灣電力公司台中發電廠將輸煤皮帶機輸送膠帶維護修理工作交付承攬，承攬商將部分作業交付再承攬。

李文進指出，案發當時1名再承攬商勞工於更換皮帶機輸送膠帶過程中，疑似皮帶飛落，導致勞工頭部遭皮帶撞擊，由救護車送醫，但於抵達醫院前不治死亡。

李文進說，經初步了解，現場未有防止物體飛落設施，目前已對此項作業處以停工處分，後續將依法處以新台幣3萬至30萬元罰鍰。