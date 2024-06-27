南投67年老校停辦 最後上課日前1天「莫名起火」

民國46年創立的國姓鄉港源國小8月1日起停辦、整併至北山國小，明天是全校5名在校生最後上課日、也辦降旗典禮邀校友敘舊，不料今天傍晚無人員在內的辦公室莫名起火，燒毀櫃子等物，幸無人傷。

南投縣政府消防局今天傍晚獲報，國姓鄉南港村港頭巷發生機關學校火警，出動轄區國姓、埔里、日月潭分隊、第二大隊前往灌救，起火點為學校一間辦公室，火勢很快撲滅，現場無人受傷，確切起火原因待火災調查人員釐清；案發後，學校職員、學生主動返校幫忙善後。

少子化浪潮下，國姓鄉港源國小、鹿谷國小和雅分校、集集鎮永昌國小富山分校113學年度起停辦，7月31日結束校務，港源國小日前舉辦末代畢業典禮，全校學生8人有3名畢業生，校長梅文慧帶領進行最後校園巡禮，畢業生都認為「學校要關了很可惜，也很捨不得」。

港源國小表示，事發當時，無職員上班、無學生上課，住宿舍職員也恰巧外出，路人發現學校行政辦公室冒出濃煙，趕緊通知廚工家長再報案，現場發現是放業務資料的櫃子悶燒冒煙，但櫃子內無易燃物、電池、電氣設備，不知為何起火，確切肇因由消防局釐清。