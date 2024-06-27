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估損失550萬...台南車行3萬元出租保時捷 承租人未還車警追查

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市仁德區一家中古車行，本月21日出租1輛保時捷汽車給吳姓男子，原訂24日歸還，不料3天後吳姓承租人失去連絡，名車也未歸還，車行負責人昨天向警方提告對方涉及侵占，警方受理報案調查中。

據了解，台南市仁德區某間中古車行，21日出租1輛2019年份保時捷（Porsche）汽車給吳姓男子，付了3萬元押金，原訂3天後於24日歸還，但車行員工和老闆苦等一天，吳男遲未還車，車行也連絡不上吳男。

車行負責人昨天向警方報案，初估損失金額約550萬元。警方已調閱監視器追尋，且設法聯繫吳男，目前一無所獲。據悉，這輛車子掛的是試車牌，車行擔心可能被有心人士換掉，提醒同行勿購買此車，以免日後可以卡上刑案遭傳喚。

台南市仁德區一家中古車行，本月21日出租1輛保時捷汽車，原訂24日歸還，不料承租人失去連絡，名車也未歸還，車行負責人向警方提告，警方受理報案調查中。圖／翻攝自報料公社二社臉書社群
台南市仁德區一家中古車行，本月21日出租1輛保時捷汽車，原訂24日歸還，不料承租人失去連絡，名車也未歸還，車行負責人向警方提告，警方受理報案調查中。圖／翻攝自報料公社二社臉書社群

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