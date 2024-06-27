估損失550萬...台南車行3萬元出租保時捷 承租人未還車警追查

台南市仁德區一家中古車行，本月21日出租1輛保時捷汽車給吳姓男子，原訂24日歸還，不料3天後吳姓承租人失去連絡，名車也未歸還，車行負責人昨天向警方提告對方涉及侵占，警方受理報案調查中。

據了解，台南市仁德區某間中古車行，21日出租1輛2019年份保時捷（Porsche）汽車給吳姓男子，付了3萬元押金，原訂3天後於24日歸還，但車行員工和老闆苦等一天，吳男遲未還車，車行也連絡不上吳男。