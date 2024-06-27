台電中火「起火空汙」罰500萬遭撤銷 最高行：中市環保局裁量怠惰

台電台中火力發電廠煤炭輸送帶2021年6月起火，燃燒煤炭產生的異味與明顯粒狀物的黑煙嚴重影響空氣品質，台中市環保局依空氣汙染防制法處台電500萬元罰鍰、電廠廠長參加環境講習8小時。台電提行政訴訟，台中高等行政法院駁回，但最高法院認為台電雖違規，台中市政府卻以錯誤的條款開罰是裁量怠惰，今撤銷訴願決定及原處分。

中市環保局2021年6月10日上午，查獲台電中火麗水廠區的煤炭輸送帶因運輸過程起火燃燒，產生大量黑煙明顯粒狀物、異味，嚴重影響附近空氣品質，有危害國民健康之虞，依空汙法第67條第1項等規定處台電500萬罰鍰。台電不服處分，提起訴願但遭駁回，改提行政訴訟。

台電主張當天沒有設備異常，是落煤黏著滾輪軸承摩擦起火，當天狀況是突發、不可預見事故，非台電刻意所為，未違反空汙法規，且裁罰金額有違比例原則。但中高行認為台電是國營企業資方，應有較高遵守行政法義務，違反空汙法受責難程度重大，環保局甚至可勒令停業，但僅處最高罰鍰，判台電敗訴。

台電上訴，最高行政法院認為空汙法第32條第1項第1款是規範「粒狀汙染物」的空氣汙染行為，而同條項第3款是規範「異味汙染物」的空氣汙染，兩者為不同的汙染物，行為態樣、測量標準及規範目的等基礎事實都不一樣，處罰時依個案裁量所考量的因素也不相同。

最高行指出，空汙法第32條第1項第1款及第3款所形成行政處分的本質並不一樣，不是理由追補可以容許的範疇，中高行審認台中市環保局追補空汙法第32條第1項第3款裁罰依據為合法，適用法規不當、判決理由不備。

最高行表示，台電管理不當確實有違反空汙法第32條第1項第1款的規定，但中高行卻認為台電沒違反該條款的論據，理由前後矛盾。

行政院環境保護署（改制前）依空汙法第85條第2項的授權訂定「公私場所固定汙染源違反空氣汙染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」，詳列罰鍰裁罰公式及加重或減輕處罰事項等客觀標準，違反者原則上應先依空汙裁罰準則第3條規定的裁罰因子計算罰鍰額度。最高行指出，若認違反空汙法行為「情節重大」，依空汙裁罰準則第3條第2項所定公式計算裁罰額度仍過輕，才例外以空汙法第96條第1項各款規定情節重大情形，而裁處法定最高額罰鍰。