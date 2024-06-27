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台電中火「起火空汙」罰500萬遭撤銷 最高行：中市環保局裁量怠惰

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台電台中火力發電廠煤炭輸送帶2021年6月起火，燃燒煤炭產生的異味與明顯粒狀物的黑煙嚴重影響空氣品質台中市環保局空氣汙染防制法處台電500萬元罰鍰、電廠廠長參加環境講習8小時。台電提行政訴訟，台中高等行政法院駁回，但最高法院認為台電雖違規，台中市政府卻以錯誤的條款開罰是裁量怠惰，今撤銷訴願決定及原處分。

中市環保局2021年6月10日上午，查獲台電中火麗水廠區的煤炭輸送帶因運輸過程起火燃燒，產生大量黑煙明顯粒狀物、異味，嚴重影響附近空氣品質，有危害國民健康之虞，依空汙法第67條第1項等規定處台電500萬罰鍰。台電不服處分，提起訴願但遭駁回，改提行政訴訟。

台電主張當天沒有設備異常，是落煤黏著滾輪軸承摩擦起火，當天狀況是突發、不可預見事故，非台電刻意所為，未違反空汙法規，且裁罰金額有違比例原則。但中高行認為台電是國營企業資方，應有較高遵守行政法義務，違反空汙法受責難程度重大，環保局甚至可勒令停業，但僅處最高罰鍰，判台電敗訴。

台電上訴，最高行政法院認為空汙法第32條第1項第1款是規範「粒狀汙染物」的空氣汙染行為，而同條項第3款是規範「異味汙染物」的空氣汙染，兩者為不同的汙染物，行為態樣、測量標準及規範目的等基礎事實都不一樣，處罰時依個案裁量所考量的因素也不相同。

最高行指出，空汙法第32條第1項第1款及第3款所形成行政處分的本質並不一樣，不是理由追補可以容許的範疇，中高行審認台中市環保局追補空汙法第32條第1項第3款裁罰依據為合法，適用法規不當、判決理由不備。

最高行表示，台電管理不當確實有違反空汙法第32條第1項第1款的規定，但中高行卻認為台電沒違反該條款的論據，理由前後矛盾。

行政院環境保護署（改制前）依空汙法第85條第2項的授權訂定「公私場所固定汙染源違反空氣汙染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」，詳列罰鍰裁罰公式及加重或減輕處罰事項等客觀標準，違反者原則上應先依空汙裁罰準則第3條規定的裁罰因子計算罰鍰額度。最高行指出，若認違反空汙法行為「情節重大」，依空汙裁罰準則第3條第2項所定公式計算裁罰額度仍過輕，才例外以空汙法第96條第1項各款規定情節重大情形，而裁處法定最高額罰鍰。

台中市環保局以台電符合空汙法第96條第1項第4款所定「大量排放空氣汙染物，嚴重影響附近地區空氣品質」裁處法定最高額罰鍰500萬元，不採空汙裁罰準則所定公式計算裁罰額度，沒有具體的說明，也欠缺相關證明，裁量怠惰。

台電台中火力發電廠煤炭輸送帶2021年6月起火，台中市環保局依空氣汙染防制法處台電500萬元罰鍰、電廠廠長參加環境講習8小時。台電提行政訴訟，台中高等行政法院駁回，但最高法院認為台電雖違規，台中市政府卻以錯誤的條款開罰是裁量怠惰，今撤銷訴願決定及原處分。圖／讀者提供
台電台中火力發電廠煤炭輸送帶2021年6月起火，台中市環保局依空氣汙染防制法處台電500萬元罰鍰、電廠廠長參加環境講習8小時。台電提行政訴訟，台中高等行政法院駁回，但最高法院認為台電雖違規，台中市政府卻以錯誤的條款開罰是裁量怠惰，今撤銷訴願決定及原處分。圖／讀者提供

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