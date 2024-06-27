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內政部勤安會委員組成曝光 現職基層警消占46%

中央社／ 台北27日電

內政部勤安會今天召開首次會議，內政部長劉世芳說，警政、消防有些業務或組織文化上，要引進外部專家學者看如何改善得更好。勤安會26名委員中，現職警消移民基層人員占12名、46%。

內政部下午召開「警消勤務安全促進與事件調查會（勤安會）」第一次全體委員會議，由召集人劉世芳親自主持。會後劉世芳並與內政部次長馬士元率4個小組長共同舉行記者會。

劉世芳說，她上任後認為應成立「警消勤務安全促進與事件調查會（勤安會）」，主要是因為在警政、消防系統中有些業務上，或內部組織文化上，要引進外部專家學者，來看看可以如何改善得更好，並成立4個小組。

馬士元指出，勤安會共有26名委員，其中女性11名、男性15名；年齡層分布部，40歲以下委員9名，比例超過34%；職業別部分，現職警消移民的基層人員12名，比率高達46%，另有退休警消2名、醫生或律師6名、專家學者6名。

馬士元表示，今天是全體委員會議，後續會召開4個小組的分組會議，在8月下旬之前，所有小組都會經過第一輪討論，對政策、需要改善的措施提出基本建議，並回歸到內政部做政策上的程序列管。

馬士元指出，警政議題組由警大系主任張維容擔任組長，消防議題組由退休消防員林金宏擔任組長，權益與安全保障組由警大教授黃翠紋擔任組長，事件調查組由警大教授洪文玲擔任組長。

內政部表示，各專案小組也分別提出未來優先處理議題方向，其中「警政議題組」就員警心理健康、簡化工作流程、評比與職務協助，以及第一線值勤個人防護裝備等，提出4項優先處理議題。

內政部說，「消防議題組」就消防人員健康管理、保險機制整合與風險評估，以及新興能源火災科技應變等，提出3項優先處理議題。

內政部指出，「權益與安全保障組」就救災與救護專業養成分流制度、現行職場安全防護及現行警察績效評核制度等，提出3項優先處理議題；「事件調查題組」則以新竹市東區「晴空匯」事件為題，就高樓消防法令規範、設備及民眾消防教育等，提出3項優先處理議題。

內政部 劉世芳

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