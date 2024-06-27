影／高雄轎車「打保齡球」連刷18輛汽機車 駕駛滿身酒味叫不醒

蔡姓男子駕駛租賃奧迪轎車今天下午2時許行經高雄市楠梓區高峰街與學專路口，不明原因撞擊停放學專路停車格的汽機車，一口氣像「打保齡球」般地刷倒16輛機車，再連撞2輛轎車才停下；警消獲報趕抵，發現蔡姓駕駛昏睡在車上，滿車酒味，蔡男叫不醒，後送醫治療有酒駕行為。

臉書社團「左營楠梓人」今天下午有網友貼文，指「楠梓區學專路靠近賣魚湯附近，不知道怎麼撞的，機車倒一整排的，救護車和人員也到達嘍！」

原PO附上照片中，只見一排機車倒成一排，網友看到畫面，指稱「現成的骨牌」、「會這樣開車的人恐怕最後也是兩手一攤，沒錢，要告你去告」。

轄區楠梓警分局指出，當時蔡姓男子（60歲）駕駛租賃的轎車，不明原因撞擊一整排停放學專路上停車格的機車，再連撞1輛廂型車和1輛轎車才停下。

警消趕抵現場，發現蔡男昏睡在車中，車中飄散酒味，救護員將蔡送醫治療，後續由院方抽血換算酒精濃度0.64毫克，因超過標準值，警方將待蔡男清醒後，釐清肇事經過，並依公共危險罪移送橋頭地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康