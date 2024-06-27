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遭控與分局長曖昧、拿刀砍夫！ 鄉代妻發聲「人心狠毒」：被打十幾年
花蓮縣議員林源富今天在議會揭露遭妻子持水果刀砍傷，並指控妻子與吉安警分局長吳思翰搞曖昧。他的妻子、新城鄉代會主席陳秀玲在臉書發聲稱「被打十幾年」，打到全身是傷，正當防衛卻被扭曲事實，一切交給法律處理。
「傷心！人心可如此狠毒」陳秀玲今天下午在臉書表示，「我被打十幾年，兩個小孩都親眼看到。 我被打到全身是傷」，「他（指林源富）渾身酒氣回來要拿家電砸向我的頭，我正當防衛也被扭曲事實。若我今天被他打死了，那我是不是該自認倒楣！」
陳秀玲還寫到，「人前留一線，日後好相見。請為祖先，子女多積點德吧。現在本人一律不回覆，交給法律處理。但傷害已造成，若察（查）無不實，該如何還我清白。」
林源富出身吉安鄉望族，陳秀玲是政二代，父親是新城鄉代會前主席陳炳煌，伯父陳朝和也曾任新城鄉長。林源富和陳秀玲於2011年結婚，當時林源富是吉安鄉代會副主席，陳秀玲是新城鄉代會副主席，「副主席迎娶副主席」成為花蓮政壇佳話。不過，隔年就傳出兩人因為家務分工與照顧小孩的問題起爭執，還大打出手，當時陳秀玲氣得將家暴照片及驗傷單放上臉書，引發關切，還曾鬧上新聞版面。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
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