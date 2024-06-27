寵物店主之死 女友還原「斡旋過程」怒批：政府爛制度

台北內湖寵物店黨姓老闆近期因爭取店家樓上住戶同意無果、遲未能開業，承受巨大經濟壓力，昨早在店內輕生，其李姓女友今午向本報說，周遭鄰居樂見他們開業，連2樓住戶、屋主女兒也態度溫和，僅屋主本身態度丕變，堅決拒簽同意書，直指黨男輕生是因「政府爛制度」。

李女說，黨男熱愛貓狗，同時間最多曾救援扶養12隻貓狗，她和黨男原本就經營寵物店，搬家租住台北市內湖區星雲街民宅1樓後，也在住處開設寵物店，因欲擴大寵物美容、安親等事業，去年間依規定爭取左鄰右舍同意，僅2樓屋主堅決拒簽。

房租5萬元、美容師薪水、水電、養寵物及家計等，黨男因承受巨大經濟壓力，數月來情緒不穩，他畢竟是個大男生，雖未吐露輕生念頭，但心情非常低落，每天都急著想順利開店。

在與2樓屋主溝通過程中，起初黨男發現租處有建物傾斜情況，調查後研判是2樓陽台太重，導致牆面龜裂，日後可能漏水，正逢寵物店砸百萬裝潢，2樓屋主多次提出黨男「順便」幫忙修繕，李女也提醒2樓屋主簽同意書，當時對方說「大家都好鄰居」，表示一定會簽同意書。

相關聯繫都是去年以電話聯絡確認，未料後續里長介入時，2樓屋主態度丕變，稱「絕不會簽同意書，我有我的考量」，並指詢問過北市府都發局，若有疑慮可不簽同意書。

李女說，2樓屋主夫婦另住他處，僅屋主女兒居住該處，因黨男與李女將相關措施及環境打理完善，包含他們的房東、1樓屋主菲律賓華僑和街坊鄰居都樂見他們開業，2樓屋主女兒也態度溫和，僅屋主本身不同意。

期間都發局曾發函給李女，說明以現行法規規定，寵物旅館、健身房等事業可能會有噪音等環境影響，須獲得「一牆之隔」鄰居同意才能登記營業，但目前李女一家販賣寵物用品則不用。

「大家都幫忙得心很累，覺得為什麼不能開店」李女說，也有鄰居，里長積極協助，向議員民代求助，但都發局認為不能因個案開出特例。

對於現行法規，李女很有意見，指出兩人開寵物店前幾年根本沒有這種規定，是國內連鎖寵物店龍頭為拚上市，催生相關法規，以此規定逼垮許多小型寵物店，「這是業界大家都知道的事，先生死的很冤」。

李女也說，黨男離開後，一樣的經濟壓力仍存在，目前希望盡早辦完後事，恢復店內運作，「我們仍迫切需要開業才有收入」，也希望外界不要再肉搜、留言等，給2樓屋主及住戶負面壓力，日後將持續和屋主溝通簽約。

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