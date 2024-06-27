影／驚險！女駕駛疑恍神 國道追尾撞施工緩撞車翻覆

國道6號埔里西向8.6公里處，今天下午15時17分發生一起離奇車禍，28歲的陳姓女駕駛，疑似未注意車前狀況，猛烈撞擊內側車道的施工緩撞車，迎面碰撞致車頭全毀下並翻覆，車內兩人幸僅受傷送醫，但車禍現場造成回堵，警方已於1小時後排除，國道七隊呼籲用路人行駛高速公路時，應注意前方路況，勿疲勞駕駛，車禍原因持續調查釐清中。

國道七隊指出，85年次的陳女今天下午駕駛自小客車行駛國道6號，在西向8.6公里處的內側車道，雖未開啟ACC輔助駕駛系統，但陳女表示自己應是未注意車前狀況，發現前車時因閃避不及，而直接撞上內側車道的施工緩撞車，事故造成駕駛2人受傷送醫，現場已於16時19分排除完畢。