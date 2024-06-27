遭控婉拒交晴空匯資料 豐邑機構稱「全力配合」：10年前已提供市府歸檔

新竹市晴空匯上月26日火警造成2名消防員殉職，至今已滿月。新竹市消防局已完成火災原因調查鑑定書。但新竹市都發處指出，豐邑機構婉拒交付該工程配管使用材料規則及出廠證明；對此豐邑機構也回應，十年前都已提供給市府歸檔，並無婉拒提供，採樣證物也送往消防署進行進一步分析。

新竹市都發處指出，市府已於6月7日函文請聖恩營造股份有限公司（同豐邑建設負責人），在6月14日前提出該工程配管使用材料規則及出廠證明，而該公司婉拒交付，並表示因相關案卷已移付歸檔，尚待相關廠商借調檔案，故無法配合於期限內完成。截至今天該公司仍未交付相關證明。

豐邑機構指出，事故發生至今，豐邑機構全力配合市府要求到場說明、陪同現勘，以及聯繫相關廠商至消防局進行筆錄說明，目前也已將採樣證物送往內政部消防署進行進一步分析。

豐邑機構表示，6月24日，已陪同市府相關單位和第三方專業技師建築師等，至現場採證第一手最準確的材料，作為後續鑑定原因的依據，豐邑機構一直以來全力配合相關調查，若有雙方溝通不良造成誤會，也會予以檢討。

豐邑機構強調，釐清起火原因，確保住戶安全，一直都是豐邑機構最重視的。而市府所要的資料，已於十年前合法取得使照時，皆有把最完整的全套資料提供給市府相關單位進行查核歸檔，豐邑機構並無婉拒提供，而是年代久遠仍需等待相關下包廠商尋找資料，進而提供正確的資料，以避免資料不完整，造成不必要的誤會。