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獨居老人聽到嬌喊「老公」被騙11萬 行員警一句破解

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市警局配合全國同步打擊詐欺行動專案，大溪區77歲徐姓獨居老人在臉書結識一女子互加LINE好友，女子噓寒問暖、甜蜜稱徐「老公」，讓老人內心枯木逢春，女子稱親人過世需支付喪葬費求助，徐姓老翁昨天至大溪合庫銀行匯款11.1萬元，行員機警報案，員警力勸「連女子一面都未曾見，顯是詐騙手法，老翁終於相信，他今天感謝員警保住他的積蓄。

大溪警方表示，徐姓獨居老人因為親人不在身邊，獨居生活寂寞，之前他在手機的臉書網路結識一名女子，該女引導徐與她加LINE成為好友，之後每天噓寒問暖關心，更以甜言蜜語與徐互稱「老公、老婆」，讓老翁心裡誤以為找到「人生伴侶」，日前該女向徐求助，謊稱親人過世需幫忙支付一筆喪葬禮，老翁不疑有他前往匯款。

大溪合庫行員發現徐姓老翁一邊要匯款11萬1000元、一邊不停與該女子通話，行員詢問匯款對象？老翁支吾半天才說是「匯款給從未見面的女網友」，行員警察覺異狀，私下聯絡警方到場，員警到場瞭解後，以老翁都未曾見過該女子，女子就敢向老翁伸手要錢，力勸「這是詐騙歹徒伎倆」，員警好說歹說終於讓老翁相信，才驚覺是一起詐騙案，如願保住一筆積蓄。

大溪警方表示，配合全國同步打擊詐欺行動專案，警方與大溪金融構連線，從源頭阻詐，追查詐騙案和車手、水房同夥，呼籲民眾或老人結交網友要謹慎，不要因為對方一時甜言蜜語誘惑而誤中圈套，造成積蓄不保，接獲疑似詐騙資訊或電話，請撥打165反詐騙專線諮詢或110報案。

大溪獨居老人結識女網友被甜蜜「老公」開心，要匯款11萬元，行員機警與警員合力阻詐保積蓄。圖／大溪警方提供
大溪獨居老人結識女網友被甜蜜「老公」開心，要匯款11萬元，行員機警與警員合力阻詐保積蓄。圖／大溪警方提供
大溪獨居老人結識女網友被甜蜜「老公」開心，要匯款11萬元，行員機警與警員合力阻詐保積蓄。圖／大溪警方提供
大溪獨居老人結識女網友被甜蜜「老公」開心，要匯款11萬元，行員機警與警員合力阻詐保積蓄。圖／大溪警方提供
大溪獨居老人結識女網友被甜蜜「老公」開心，要匯款11萬元，行員機警與警員合力阻詐保積蓄。圖／大溪警方提供
大溪獨居老人結識女網友被甜蜜「老公」開心，要匯款11萬元，行員機警與警員合力阻詐保積蓄。圖／大溪警方提供

LINE 桃園 獨居老人 詐欺 詐騙

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