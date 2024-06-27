影／登山客在南投跌落邊坡頸椎骨折 空勤直升機急救援

杜姓男子今天在南投縣魚池鄉攀登干卓萬山時，不慎跌落邊坡，頸椎骨折，申請空中救援，空勤總隊派人機救援，吊掛上機後，由救護車載運，送醫急救。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，今天接獲總隊勤務指揮中心電話通知，執行南投縣魚池鄉干卓萬山杜姓男登山客跌落邊坡，頸椎骨折，申請空中救援。

派出飛機編號NA-702黑鷹直升機出勤，飛行組員正駕駛蔡明家、副駕駛楊中凱、機工長曾元宏，消防署特搜隊隊員張茂同、李法寬。