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影／登山客在南投跌落邊坡頸椎骨折 空勤直升機急救援

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

杜姓男子今天在南投縣魚池鄉攀登干卓萬山時，不慎跌落邊坡，頸椎骨折，申請空中救援，空勤總隊派人機救援，吊掛上機後，由救護車載運，送醫急救。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，今天接獲總隊勤務指揮中心電話通知，執行南投縣魚池鄉干卓萬山杜姓男登山客跌落邊坡，頸椎骨折，申請空中救援。

派出飛機編號NA-702黑鷹直升機出勤，飛行組員正駕駛蔡明家、副駕駛楊中凱、機工長曾元宏，消防署特搜隊隊員張茂同、李法寬。

今天上午10時從台中機場起飛，抵達目標區確認目標，由特搜員李法寬出艙作業，10點54分完成吊掛作業返回清泉崗，落地後，傷患交由救護人員執行後送作業。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天接獲任務，執行南投縣魚池鄉干卓萬山杜姓男登山客跌落邊坡，頸椎骨折救援。圖／空勤總隊提供
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天接獲任務，執行南投縣魚池鄉干卓萬山杜姓男登山客跌落邊坡，頸椎骨折救援。圖／空勤總隊提供

南投縣 救護車 清泉崗 骨折 黑鷹直升機

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