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互相挑釁！台南安平觀夕平台凌晨傳11人鬥毆 2人受傷、5人被逮

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安平區觀夕平台前停車場，今天凌晨零點多發生兩派人馬鬥毆，造成2人受傷。據了解，雙方人馬疑互不相識，其中有人疑不滿遭對方言語挑釁，雙方發生口角後，分別以徒手或安全帽攻擊，警方接獲報案出動快打部隊，當場帶回5人法辦，並將陸續傳喚其他涉案人到案。

據了解，涉案雙方人馬互不相識，一方是9人涉案，另一方是2人，共計11人涉嫌集體毆鬥。其中鄭姓男子（20歲）手骨折，林姓男子（20歲）臉部擦傷，另一方涉案洪姓男子（19歲）、曹姓男子（19歲）及曾姓少年（17歲）也被帶回法辦。

台南市警四分局說，警方於6月27日凌晨零點多發接獲報案，稱觀夕平台前停車場有打架糾紛，隨即起動快打警力到場處理，初步了解現場雙方人馬皆不認識，彼此挑釁及互嗆後，發生肢體衝突，其中現場有2人受傷，警方當場帶回滋事5人。

警方說，此案已掌握其餘涉案人員，後續將儘速通知到案說明。全案依違反聚眾鬥毆罪、少年事件處理法、傷害及妨害秩序罪嫌移送地檢署偵辦。

台南市安平區觀夕平台前停車場，今天凌晨發生兩方人馬打架衝突，警方出動快打部隊到場處理。記者黃宣翰／翻攝
台南市安平區觀夕平台前停車場，今天凌晨發生兩方人馬打架衝突，警方出動快打部隊到場處理。記者黃宣翰／翻攝
台南市安平區觀夕平台前停車場，今天凌晨發生兩方人馬打架衝突。圖／民眾提供
台南市安平區觀夕平台前停車場，今天凌晨發生兩方人馬打架衝突。圖／民眾提供

停車場 台南 骨折 鬥毆

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