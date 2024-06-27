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花蓮縣議員遭代表會主席妻砍傷控分局長勾引人妻 再發聲明揭曖昧簡訊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣無黨籍議員林源富今天左手包著三角巾，在議會公開指控縣內某吳姓分局長介入家庭、誘拐人妻，致他的妻子持水果刀將他砍傷，引起嘩然。林源富下午透過縣議會再發出5點聲明，再度指控吳姓分局長屢屢勾引他的妻子，在妻子砍傷他後，還指導做筆錄，將預謀殺人案以家暴案辦理；林源富稱已經報案，靜待司法裁決。

林源富5點聲明如下：

1.本人原本家庭美滿，夫妻感情甜蜜和諧，若不是第三者長吳姓分局長介入誘拐人妻，本人之妻新城鄉代表會主席陳秀玲何以對源富痛下殺手砍斷主動脈，導致美滿家庭瞬間風雲變色，妻離子散。

2.吳姓局長屢屢勾引吾妻，曖昧挑情簡訊不絕，簡訊中「在想妳，何時出去走走」等語不斷引誘，還將吾妻載回其宿舍，此舉已嚴重超越分際。6/19日晚上陳秀玲用利刃砍殺源富，致使源富重傷，倒臥於血泊之中，幸經女兒報警送醫及時挽回一命。

3.吳分局長指導吾妻做筆錄，將預謀殺人案以家暴案辦理，還以自衛傷人作為推託卸責之詞，更誘導吾妻聲請保護令，兩人知法玩法，避重就輕，作賊喊捉賊，殺人者對外稱自己為家暴受害人，正當防衛，著實令人痛斷肝腸。

4.吾妻非吳妻，吳姓分局長之所作所為，顯然已經不適任現職。本人當天絕無家暴妻子，特此聲明。

5.為保障本人權益與自身安全，6/18日本人已向警方報案，全案已進入司法程序，本人靜待司法裁決。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

花蓮縣議員林源富展示身上傷痕。圖／林源富提供
花蓮縣議員林源富展示身上傷痕。圖／林源富提供
花蓮縣議員林源富左手還包著三角巾，指控吳姓分局長誘拐人妻。圖／林源富提供
花蓮縣議員林源富左手還包著三角巾，指控吳姓分局長誘拐人妻。圖／林源富提供
花蓮縣議員林源富自爆遭擔任新城鄉代會主席的妻子持刀砍傷左手動脈。圖／林源富提供
花蓮縣議員林源富自爆遭擔任新城鄉代會主席的妻子持刀砍傷左手動脈。圖／林源富提供
花蓮縣議員林源富左手還包著三角巾，指控吳姓分局長誘拐人妻。圖／林源富提供
花蓮縣議員林源富左手還包著三角巾，指控吳姓分局長誘拐人妻。圖／林源富提供
花蓮縣議員林源富左手還包著三角巾，指控吳姓分局長誘拐人妻，圖為林當年與妻子新城鄉代表會主席陳秀玲結婚照。圖／林源富提供
花蓮縣議員林源富左手還包著三角巾，指控吳姓分局長誘拐人妻，圖為林當年與妻子新城鄉代表會主席陳秀玲結婚照。圖／林源富提供
花蓮縣議員林源富左手還包著三角巾，指控吳姓分局長誘拐人妻，圖為林當年與妻子新城鄉代表會主席陳秀玲結婚照。圖／林源富提供
花蓮縣議員林源富左手還包著三角巾，指控吳姓分局長誘拐人妻，圖為林當年與妻子新城鄉代表會主席陳秀玲結婚照。圖／林源富提供

保護令 司法 家暴 殺人 花蓮

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