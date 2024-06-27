花蓮縣議員遭代表會主席妻砍傷控分局長勾引人妻 再發聲明揭曖昧簡訊
花蓮縣無黨籍議員林源富今天左手包著三角巾，在議會公開指控縣內某吳姓分局長介入家庭、誘拐人妻，致他的妻子持水果刀將他砍傷，引起嘩然。林源富下午透過縣議會再發出5點聲明，再度指控吳姓分局長屢屢勾引他的妻子，在妻子砍傷他後，還指導做筆錄，將預謀殺人案以家暴案辦理；林源富稱已經報案，靜待司法裁決。
林源富5點聲明如下：
1.本人原本家庭美滿，夫妻感情甜蜜和諧，若不是第三者長吳姓分局長介入誘拐人妻，本人之妻新城鄉代表會主席陳秀玲何以對源富痛下殺手砍斷主動脈，導致美滿家庭瞬間風雲變色，妻離子散。
2.吳姓局長屢屢勾引吾妻，曖昧挑情簡訊不絕，簡訊中「在想妳，何時出去走走」等語不斷引誘，還將吾妻載回其宿舍，此舉已嚴重超越分際。6/19日晚上陳秀玲用利刃砍殺源富，致使源富重傷，倒臥於血泊之中，幸經女兒報警送醫及時挽回一命。
3.吳分局長指導吾妻做筆錄，將預謀殺人案以家暴案辦理，還以自衛傷人作為推託卸責之詞，更誘導吾妻聲請保護令，兩人知法玩法，避重就輕，作賊喊捉賊，殺人者對外稱自己為家暴受害人，正當防衛，著實令人痛斷肝腸。
4.吾妻非吳妻，吳姓分局長之所作所為，顯然已經不適任現職。本人當天絕無家暴妻子，特此聲明。
5.為保障本人權益與自身安全，6/18日本人已向警方報案，全案已進入司法程序，本人靜待司法裁決。
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