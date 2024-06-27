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內湖寵物店老闆之死！女兒控「應感到羞愧」 2樓住戶曝拒簽原因

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市內湖寵物店黨姓老闆，傳出因未獲鄰居同意、遲未能開業，在身體及經濟因素下昨輕生，外傳寵物店2樓住戶原以黨男出資修繕建物為簽約條件，事後反悔失聯，引發網友熱議，今午繼黨男女兒受訪指「2樓應感羞愧」，2樓住戶也受訪回應揭露拒簽同意書理由，當地里長則無奈，期間2度嘗試幫忙協調，未料如今發生憾事。

據悉，47歲黨男與李姓女友、3名女兒同租住內湖區星雲街公寓1樓，黨男愛貓狗，計畫在租處開設寵物店，依規定須獲得左右、上下鄰居同意，先前花百萬元裝潢後，2樓住戶卻不願簽署同意書，黨男經濟壓力龐大，李女昨早聽聞犬吠循聲查看，驚見黨男陳屍店門口。

警方獲報介入，黨男明顯死亡遂不送醫，現場未留遺書，檢警相驗後研判黨男輕生死亡，黨男哥哥及李姓女友皆無意見。

外傳黨男與鄰居溝通簽約期間，2樓住戶曾提出，以黨男出資幫忙修繕建物作為簽約條件，修繕工程進行後，2樓住戶卻失聯，導致黨男遲遲無法開業，今年5月11日深夜，黨男曾酒後情緒失控，在大街上大吼「放我一條生路」，引起警民關切。

相關消息引發網友熱議，留言「制度殺人」、「記得找2樓算帳」等，也有人翻出5月18日自稱「2樓留給1樓的訊息」的網路貼文，內容提及從未以修繕工程交換簽署同意書、依規定沒人能強迫他人簽署同意書、1樓租客未取得同意就先裝潢還怪罪2樓住戶、切勿再散播不實訊息等5點聲明。

黨男女兒今午接受「三立新聞網」訪問，指出2樓住戶原本提出幫忙修陽台就簽同意書，花了快10萬元又拒簽，父親壓力非常大，最後選擇輕生結束一生；與2樓住戶一直有LINE對話紀錄，對方說沒有這樣的約定，應該要感到羞愧。

2樓住戶下午向「ETtoday新聞雲」表示，5月事件爆發後，有網友揚言肉搜，他們不敢回家，不是失聯，很遺憾寵物店老闆這樣離開，但整件事從去年10月就曾表示不願簽署同意書，他們一家有過敏體質，擔心樓下開設寵物店影響太大，不簽有不簽的道理，也否認說過黨男幫忙修繕就簽約。

紫雲里里長謝佳惠則向本報表示，整件事就是1樓寵物店在裝潢的時候發現天花板會漏水，跟2樓住戶溝通修繕，到時候要簽同意書好辦營業登記，本來預計工程修好再說，結果2樓住戶堅決不簽同意書，「我曾2次建議雙方協調、調解，但2樓住戶說絕對不簽、沒什麼好協調的」。

謝佳惠說，她也曾與民代、議員討論，法規可能要改，為什麼開個店要上下左右鄰居全同意，很遺憾黨男在龐大壓力下走上絕路。

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李女昨早聽聞犬吠循聲查看，驚見黨男陳屍店門口。記者李隆揆／翻攝
李女昨早聽聞犬吠循聲查看，驚見黨男陳屍店門口。記者李隆揆／翻攝

住戶 內湖 壓力 失聯 寵物 鄰居

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