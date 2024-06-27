快訊

陸委會調升陸港澳旅遊燈號為「橙色」 籲非必要避免進入

花蓮縣議員控警分局長「誘拐人妻」 自爆討抱抱卻被愛妻狠砍失血昏迷

口罩要戴起來了！新冠變異株LB.1迅速竄起 醫示警：傳染力更強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄海軍海光俱樂部傳火警 竟是「這動物」惹禍

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市左營區著名的海軍海光俱樂部今天下午3時9分許突竄出火煙，由於事涉海軍所屬建物，消防局獲報，原本派出6車17人前往馳援，後陸續取消，只有1車4人前往，原來警消到場時發現，租借俱樂部場地的楊姓業者因見場外有白蟻窩，以枯枝落葉燒白蟻所致，後火已熄滅，虛驚一場。

據了解，這起燒白蟻釀成的火警發生在今天下午3時9分許，當時租借海光俱樂部部分場地的楊姓業者見場地周邊外有白蟻窩，於是撿拾周遭的枯枝落葉，鋪在白蟻窩上方點燃後火燒蟻窩，因有火煙飄散，民眾見狀報警。

消防局獲報原本增派6車17人前往馳援，後左營分隊消防員1車4人抵達後，發現是燃燒白蟻窩，火煙由員工自行熄滅，回報後，其餘人車半途遣返。

高雄左營海軍海光俱樂部今天下午突傳火警，警消到場發現是場地租借業者因見周遭有白蟻窩，以枯枝樹葉燒蟻窩所致，幸火已熄滅。記者石秀華／翻攝
高雄左營海軍海光俱樂部今天下午突傳火警，警消到場發現是場地租借業者因見周遭有白蟻窩，以枯枝樹葉燒蟻窩所致，幸火已熄滅。記者石秀華／翻攝
高雄左營海軍海光俱樂部今天下午突傳火警，警消到場發現是場地租借業者因見周遭有白蟻窩，以枯枝樹葉燒蟻窩所致，幸火已熄滅。記者石秀華／翻攝
高雄左營海軍海光俱樂部今天下午突傳火警，警消到場發現是場地租借業者因見周遭有白蟻窩，以枯枝樹葉燒蟻窩所致，幸火已熄滅。記者石秀華／翻攝
高雄左營海軍海光俱樂部今天下午突傳火警，警消到場發現是場地租借業者因見周遭有白蟻窩，以枯枝樹葉燒蟻窩所致，幸火已熄滅。記者石秀華／翻攝
高雄左營海軍海光俱樂部今天下午突傳火警，警消到場發現是場地租借業者因見周遭有白蟻窩，以枯枝樹葉燒蟻窩所致，幸火已熄滅。記者石秀華／翻攝
高雄左營海軍海光俱樂部今天下午突傳火警，警消到場發現是場地租借業者因見周遭有白蟻窩，以枯枝樹葉燒蟻窩所致，幸火已熄滅。記者石秀華／翻攝
高雄左營海軍海光俱樂部今天下午突傳火警，警消到場發現是場地租借業者因見周遭有白蟻窩，以枯枝樹葉燒蟻窩所致，幸火已熄滅。記者石秀華／翻攝

海軍 消防員 白蟻 高雄市

延伸閱讀

遭殉職消防員遺孀控卸責 竹市消防局：進行內部檢討懲處

高雄小港國際航班恢復8成 每周11航班飛往韓國首爾

火星人布魯諾高雄開唱 曾俊傑籲妥適規劃行銷

晴空匯火警調查結果出爐！排除充電樁 為「配線短路」引發火警

相關新聞

內湖寵物店老闆之死 女兒：將繼續開下去、2樓屋主應感到羞愧

黨姓男子傳因經營寵物店遲未能開業，昨在店內輕生，外界瘋傳與店址2樓屋主失聯拒簽約有關，網路上另則留言自稱「2樓屋主發給1...

晴空匯火警調查結果出爐！排除充電樁 為「配線短路」引發火警

新竹市晴空匯上月26日火警造成2名消防員殉職，至今已滿月。新竹市消防局前後歷經9次勘察及多次採證，全案調查完成。起火處位...

台中廢棄物回收場傳憾事 員工操作怪手不慎砸死老闆娘

台中市太平區一家廢棄物回收場上午傳出員工操作怪手不慎砸中回收場老闆娘，致老闆娘因頭部受創當場不治的憾事，勞檢單位已介入調...

晴空匯殉職消防家屬親筆信控竹市府卸責 高虹安否認

新竹市「晴空匯」5月26日深夜大火釀2名消防員殉職，時代力量黨主席王婉諭和3位新竹市議員蔡惠婷、林彥甫、廖子齊今舉行記者...

高雄海軍海光俱樂部傳火警　警消到場發現這動物惹禍

高雄市左營區著名的海軍海光俱樂部今天下午3時9分許突竄出火煙，由於事涉海軍所屬建物，消防局獲報，原本派出6車17人前往馳...

影／有片...運將認為泥醉乘客蓄意攻擊 將人拉下車丟包大馬路中央

陳姓計程車司機，今年2月載到爛醉的林姓乘客，車輛行經北市內湖區，林男疑涉嫌蓄意攻擊司機，司機直接停車丟包林男，棄置在車輛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。