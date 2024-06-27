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高雄海軍海光俱樂部傳火警 竟是「這動物」惹禍
高雄市左營區著名的海軍海光俱樂部今天下午3時9分許突竄出火煙，由於事涉海軍所屬建物，消防局獲報，原本派出6車17人前往馳援，後陸續取消，只有1車4人前往，原來警消到場時發現，租借俱樂部場地的楊姓業者因見場外有白蟻窩，以枯枝落葉燒白蟻所致，後火已熄滅，虛驚一場。
據了解，這起燒白蟻釀成的火警發生在今天下午3時9分許，當時租借海光俱樂部部分場地的楊姓業者見場地周邊外有白蟻窩，於是撿拾周遭的枯枝落葉，鋪在白蟻窩上方點燃後火燒蟻窩，因有火煙飄散，民眾見狀報警。
消防局獲報原本增派6車17人前往馳援，後左營分隊消防員1車4人抵達後，發現是燃燒白蟻窩，火煙由員工自行熄滅，回報後，其餘人車半途遣返。
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