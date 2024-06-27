影／運將疑爛醉乘客蓄意攻擊 將人拉下車丟包大馬路中央

陳姓計程車司機，今年2月載到爛醉的林姓乘客，車輛行經北市內湖區，林男疑涉嫌蓄意攻擊司機，司機直接停車丟包林男，棄置在車輛往返的路上後離去。士林地檢署認為，司機行為涉違背契約遺棄罪，考量認罪悔悟，給予緩起訴處分，支付公庫3萬元。

今年5月11日深夜10時許，陳姓司機載客林姓乘客，行經內湖區星雲街，司機認為林男蓄意攻擊，停車將人拉扯下車丟包路上，當時林男泥醉，倒臥在單向3線道車輛往來路上。

緩起訴書指出，陳姓司機將泥醉的林男，拉扯下車留在馬路上，隨時可能遭車輛撞擊而有生命危險，涉刑法294條第1項「違背契約遺棄罪」，未扶助或保護林男就駕車離開，幸好路人發現倒臥的林男報案，警方到場處置。

警方到場後，林男渾身酒氣，且在馬路上大吼大叫宣洩情緒，警方通在場勸說，通知家屬、里長到場關心，隨後請為派出所休息，待情緒穩定後林男離去。檢方認為，陳姓司機坦承犯行，犯後態度良好深表悔悟，給予緩起訴處分，緩起訴期間2年，支付公庫3萬元。

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