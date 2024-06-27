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遭殉職消防員遺孀控卸責 竹市消防局：進行內部檢討懲處

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹晴空匯火警釀2名消防員殉職，時代力量黨今天於立法院舉行記者會，會中唸出殉職消防員李詠真太太的親筆信，提及火警至今消防局無人負責，也質疑是否有認真檢討各項疏失。新竹市消防局回應，有關家屬反映事項，消防局將會持續關心。至於內部懲處，消防局跟都發處就災調報告狀況進行內部檢討懲處，並沒有卸責、包庇或推卸給基層。

新竹市消防局表示，火警至今除配合災調會調查製作相關報告，並於6月17日上午召開火警檢討會，會中邀集各級幹部及基層同仁與會，說明火警歷程並提出規畫及策進方案，同仁也於會中提供建議，消防局將列入改善方案評估，期能提供同仁更安全的設備及保障，並於6月20日召開火災鑑定會，製作火災調查鑑定書完成，昨天已函送新竹地檢署。

新竹市消防局指出，7月8日起將全面辦理外勤大隊、分隊248人，10梯次消防人員火場生存（Fire Survival）訓練，並邀請桃園市消防局火場生存訓練教官27位至消防局授課指導，並於消防人員火場生存訓練後，辦理6梯次大隊救災安全管制訓練，落實火場安全管制，以確保消防人員救災安全。

消防局說明，無線電採購方面，已規畫增加管制站及先鋒車的求救示警機制，未來讓內部求救訊號更容易被察覺，爭取更多時間展開救援；同時也讓現場直通頻道無線電訊號回傳指揮中心，派遣員在相對安靜的環境內可以輔助現場指揮官進行監聽；而本次新購置的150隻無線電，也將一併配發延長發話器，讓同仁更方便使用。

消防局強調，火場救災指揮作業規定於2022年12月26日完成第17版修編，消防局亦正對火場救災指揮作業規定進行修編中，並請外勤同仁提供修正意見，將廣納建言後修正規範內容，期能朝符合現況及同仁需求之方向進行修正。

新竹市晴空匯火警釀2名消防員殉職，新竹市消防局回應，有關家屬反映事項，消防局將會持續關心。至於內部懲處，消防局跟都發處就災調報告狀況進行內部檢討懲處，並沒有卸責、包庇或推卸給基層。圖／報系資料照
新竹市晴空匯火警釀2名消防員殉職，新竹市消防局回應，有關家屬反映事項，消防局將會持續關心。至於內部懲處，消防局跟都發處就災調報告狀況進行內部檢討懲處，並沒有卸責、包庇或推卸給基層。圖／報系資料照
晴空匯火警殉職消防員李詠真太太的親筆信今天曝光，內容提及火警至今消防局無人負責，也質疑是否有認真檢討各項疏失。圖／時代力量黨團提供
晴空匯火警殉職消防員李詠真太太的親筆信今天曝光，內容提及火警至今消防局無人負責，也質疑是否有認真檢討各項疏失。圖／時代力量黨團提供
新竹市議員蔡惠婷於記者會中，代唸殉職消防員李詠真太太委託的親筆信，內容提及火警至今消防局無人負責，也質疑是否有認真檢討各項疏失。圖／時代力量黨團提供
新竹市議員蔡惠婷於記者會中，代唸殉職消防員李詠真太太委託的親筆信，內容提及火警至今消防局無人負責，也質疑是否有認真檢討各項疏失。圖／時代力量黨團提供

新竹 時代力量 晴空匯 消防員 火災

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