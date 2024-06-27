晴空匯大火消防員殉職 高虹安：市府未卸責或推諉

時代力量今天質疑新竹市府在晴空匯火災意外不僅卸責還怪消防基層。新竹市長高虹安回應，她已請消防局、都發處就災調狀況檢討懲處，沒有卸責或推給基層，但若家屬有一些意見，表達之後市府會清楚回覆。

新竹晴空匯5月26日深夜大火造成2名消防員殉職，時代力量黨主席王婉諭今天上午偕新竹市議員蔡惠婷、林彥甫、廖子齊舉行「晴空匯大火滿月，竹市府卸責怪基層」記者會，現場代唸殉職消防員李詠真妻子委託的信件，並要求高虹安與新竹市消防局長李世恭不要只會追殺吹哨者，向基層下封口令。

蔡惠婷表示，李詠真妻子在信中一一點名新竹市市長、新竹市消防局局長，與當日現場指揮官，質疑他們並未認真檢討市府疏失與無能，一直把過錯往外推。

蔡惠婷指出，家屬在文末也強調「今天就算我整身傷，我也會讓該負責的人負責」，顯見新竹市府至今作為讓家屬相當不滿，期盼李詠真殉職能換來市府消防局徹底改革，別讓悲劇再次發生。

王婉諭指出，不管是新竹市長或消防局長，都將責任推給因急於進入火場救人而意外喪生的消防人員，完全忽略指揮作戰的疏失及管制混亂的問題，6月4日的記者會上，李世恭直接向消防員下達封口令，要求他們在公開場合不得發言，以免影響撫恤金的發放。

對於時力質疑新竹市府卸責、對消防基層下封口令，高虹安今天在拜會民眾黨團時受訪表示，就她所知應該沒有這樣情況，但是若家屬有一些意見的話，表達之後市府都會清楚回覆。

高虹安表示，前幾天她在內部會議看過所有災調報告及現場鑑識結果，目前看起來起火原因、起火現場都滿明確；至於建商責任，市府曾要求建商提出晴空匯相關使用的材料跟防火填塞，但建商拒絕提供，上週在政風處陪同下前往現場採樣，確認防火填塞相關材料。