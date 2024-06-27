快訊

陸委會調升陸港澳旅遊燈號為「橙色」 籲非必要避免進入

花蓮縣議員控警分局長「誘拐人妻」 自爆討抱抱卻被愛妻狠砍失血昏迷

口罩要戴起來了！新冠變異株LB.1迅速竄起 醫示警：傳染力更強

晴空匯大火消防員殉職 高虹安：市府未卸責或推諉

中央社／ 台北27日電

時代力量今天質疑新竹市府在晴空匯火災意外不僅卸責還怪消防基層。新竹市長高虹安回應，她已請消防局、都發處就災調狀況檢討懲處，沒有卸責或推給基層，但若家屬有一些意見，表達之後市府會清楚回覆。

新竹晴空匯5月26日深夜大火造成2名消防員殉職，時代力量黨主席王婉諭今天上午偕新竹市議員蔡惠婷、林彥甫、廖子齊舉行「晴空匯大火滿月，竹市府卸責怪基層」記者會，現場代唸殉職消防員李詠真妻子委託的信件，並要求高虹安與新竹市消防局長李世恭不要只會追殺吹哨者，向基層下封口令。

蔡惠婷表示，李詠真妻子在信中一一點名新竹市市長、新竹市消防局局長，與當日現場指揮官，質疑他們並未認真檢討市府疏失與無能，一直把過錯往外推。

蔡惠婷指出，家屬在文末也強調「今天就算我整身傷，我也會讓該負責的人負責」，顯見新竹市府至今作為讓家屬相當不滿，期盼李詠真殉職能換來市府消防局徹底改革，別讓悲劇再次發生。

王婉諭指出，不管是新竹市長或消防局長，都將責任推給因急於進入火場救人而意外喪生的消防人員，完全忽略指揮作戰的疏失及管制混亂的問題，6月4日的記者會上，李世恭直接向消防員下達封口令，要求他們在公開場合不得發言，以免影響撫恤金的發放。

對於時力質疑新竹市府卸責、對消防基層下封口令，高虹安今天在拜會民眾黨團時受訪表示，就她所知應該沒有這樣情況，但是若家屬有一些意見的話，表達之後市府都會清楚回覆。

高虹安表示，前幾天她在內部會議看過所有災調報告及現場鑑識結果，目前看起來起火原因、起火現場都滿明確；至於建商責任，市府曾要求建商提出晴空匯相關使用的材料跟防火填塞，但建商拒絕提供，上週在政風處陪同下前往現場採樣，確認防火填塞相關材料。

至於內部懲處，高虹安表示，她已請消防局、都發處就災調狀況檢討、懲處，沒有所謂卸責或推給基層，但她不太了解時力記者會內容，等了解後會統一回應。

新竹市長高虹安（中）今到立法院拜會民眾黨團。記者邱德祥／攝影
新竹市長高虹安（中）今到立法院拜會民眾黨團。記者邱德祥／攝影

晴空匯 高虹安

延伸閱讀

晴空匯殉職消防員妻子親筆信曝光 淚控無人為此事負責

晴空匯殉職消防家屬親筆信控竹市府卸責 高虹安否認

影／晴空匯大火2勇消殉職 時力轟新竹市府卸責

藍擬提高罷免門檻 王婉諭批「沒收人民罷免權」

相關新聞

花蓮縣議員控分局長「誘拐人妻」 自爆遭妻子砍傷失血昏迷

花蓮縣無黨籍縣議員林源富今天在縣議會臨時會自爆，縣內某吳姓分局長「誘拐人妻」，與他的妻子搞曖昧，天天熱線到半夜，他發現兩...

板橋高級飯店驚傳死亡意外 妙齡女中午未退房竟「陳屍浴缸」

新北市板橋區1間高級飯店，今天中午驚傳房客陳屍浴缸意外。26歲許姓女子昨天入住這間飯店，今天中午卻未見許女退房。房務人員...

內湖寵物店老闆之死！女兒控「應感到羞愧」 2樓住戶曝拒簽原因

台北市內湖區寵物店黨姓老闆，傳出因未獲鄰居同意、遲未能開業，在身體及經濟因素下昨輕生，外傳寵物店2樓住戶原以黨男出資修繕...

花蓮縣議員遭代表會主席妻砍傷控分局長勾引人妻 再發聲明揭曖昧簡訊

花蓮縣無黨籍議員林源富今天左手包著三角巾，在議會公開指控縣內某吳姓分局長介入家庭、誘拐人妻，致他的妻子持水果刀將他砍傷，...

晴空匯殉職消防員妻子親筆信曝光 淚控無人負責：真的心安嗎？

新竹市晴空匯火警釀2名消防員殉職，時代力量黨主席王婉諭和3位竹市議員蔡惠婷、林彥甫、廖子齊今舉行記者會，會中唸出殉職消防...

影／運將疑爛醉乘客蓄意攻擊 將人拉下車丟包大馬路中央

陳姓計程車司機，今年2月載到爛醉的林姓乘客，車輛行經北市內湖區，林男疑涉嫌蓄意攻擊司機，司機直接停車丟包林男，棄置在車輛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。