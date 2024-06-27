花蓮縣議員控分局長「誘拐人妻」 自爆遭妻子砍傷失血昏迷

花蓮縣無黨籍縣議員林源富今天在縣議會臨時會自爆，縣內某吳姓分局長「誘拐人妻」，與他的妻子搞曖昧，天天熱線到半夜，他發現兩人有專屬聯絡手機，「保留」一個月，日前回家向妻子討抱抱，竟被妻子用水果刀砍傷，大失血昏迷。林妻為新城鄉代會主席陳秀玲，對媒體關切僅表示「一切循法律途徑」；記者致電吳姓分局長，電話未接，花蓮縣警局稍後將回應。

花蓮縣議會今天臨時會二、三讀，近中午時，左手還包著三角巾的林源富發言自爆，表示這個月19日晚間9時45分，他跑完行程回到家，向老婆討抱抱，兩人並沒有爭執，妻子竟拿出一把刀砍他，造成他左手動脈被砍斷，大量失血昏迷，女兒打電話報警，他被送往醫院緊急動手術5個小時，醫生告訴他，如果再慢半個小時送醫，手就會廢掉了。

他說，事後外傳他「天天打老婆」，他非常愛老婆，都寵她讓她，怎麼可能。也坦言，6月1日因為妻子和吳姓分局長私底下竟有一支專屬手機聯絡，氣到「打了她左手臂好幾下」，妻子卻拿著6月1日的驗傷單，說被他家暴，分局長還協助妻子做筆錄、申請保護令，「關心對象錯了吧」。

林源富當眾指控吳姓分局長「誘拐人妻」，天天與他妻子講電話，還會傳一些「想你、可以見面嗎?什麼時候可以去走走」的對話，吳姓分局長還要求妻子傳生活照。他很生氣，但妻子還懇求他不要告訴別人，以免影響吳的仕途。

對於林源富在議會的指控，其妻陳秀玲表示「謝謝關心，一切尋求法律途徑」；縣警局稍晚將回應。

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花蓮縣議員林源富。本報資料照片 花蓮縣議員林源富今天在議會自爆遭妻子砍傷，並指控縣內某吳姓分局長「誘拐人妻」。圖／翻攝花蓮縣議會直播網站 花蓮縣議員林源富今天在議會自爆遭妻子砍傷，並指控縣內某吳姓分局長「誘拐人妻」。圖／林源富提供

花蓮縣議員林源富今天在議會自爆遭妻子砍傷，並指控縣內某吳姓分局長「誘拐人妻」。圖／林源富提供