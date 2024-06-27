晴空匯殉職消防員妻子親筆信曝光 淚控無人負責：真的心安嗎？

新竹市晴空匯火警釀2名消防員殉職，時代力量黨主席王婉諭和3位竹市議員蔡惠婷、林彥甫、廖子齊今舉行記者會，會中唸出殉職消防員李詠真太太的親筆信，提及火警至今消防局無人負責，也質疑是否有認真檢討各項疏失。新竹市消防局回應，消防局與都發處就災調報告狀況進行內部檢討懲處，並沒有卸責、包庇或推卸給基層。

蔡惠婷於記者會中，代唸殉職消防員李詠真太太委託的親筆信：「5月27日我失去了我最愛的老公詠真，當事件發生時，我無法相信也不願接受，如今，我無奈地接受了詠真的離開。然而，你們誰為這件事負責了，你們依然坐在高高在上的位置、依然過著你們的日常，而失去最愛的我們，依舊在哭泣、依舊無法相信。」

信中也質疑：「你們真的有認真檢討你們整個消防隊在這事件中的各項疏失、各項無能？當你們的隊員就這樣子走了，你們真的有在認真檢討嗎？」

李詠真太太也寫道，詠真如此的相信新竹消防局，從認識到結婚都信誓旦旦跟她說：「新竹不會有事啦，別擔心。」但如此的相信新竹市消防局，結果走的卻是他，「你們真的心安嗎？你們不願承認自己有錯，你們一直把過錯往外推，我不會就這樣子結束的。今天就算我整身傷，我也會讓該負責的人負責。」

新竹市長高虹安表示，對於家屬的意見市府都會清楚的回覆，市府已完成晴空匯火災調查工作，包含相關災調會報告皆已函送警分局移送地檢署偵辦。前幾天開過內部會議她也看過所有資料、現場鑑識的結果，目前看起來起火的原因以及起火的現場，結果都還蠻明確的。

高虹安指出，包含建商的責任，先前市府有請建商提出晴空匯建案所使用的防火填塞材料，但建商是拒絕提供，所以市府在上周開始也陸續前往現場，在政風處陪同下一起去現場採樣，希望能夠將防火填塞材料確認，所有證據全部都移送給檢調，也在一個月內完成。