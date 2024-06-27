沒錢繳2萬7罰款...竟搶攤商刮刮樂試手氣 男子下場曝

桃園楊梅35歲黃姓男子今年農曆大年初六到監理站查詢無照駕駛及酒駕罰單，得繳2萬7000元，發現錢不夠，返家路過某彩券攤試手氣卻摃龜，竟搶走攤商17張刮刮樂僅刮中1800元，桃園地院簡易判決，將黃男依搶奪罪判處徒刑6月，得易科18萬元，可上訴。

判決指出，黃男過年前酒駕又無照駕駛分別遭罰，今年2月15日年初六開工首日上午，先到中壢監理站辦理無照及酒駕罰單，沒想到2張罰單加總近3萬元，黃男無錢支付只好先回家，走道公車站前方銀行外的彩券攤，買2張刮刮但摃龜，正苦思如何解決罰單時，竟直接搶走彩券阿嬤的一疊刮刮樂逃逸，還躲進小巷脫下紅外套製造斷點，然後搭計程車回家。警方據報根據監視器查車號，當天下午2點循線在楊梅區將黃逮捕到案。

法官審酌，被告黃男正值壯年，四肢健全，有從事勞動或工作能力，竟不思循正當管道獲取財物，為圖一己私利，搶奪身心障礙、弱勢被害人財物，欠缺對他人財產權尊重，對民眾財產、社會治安與經濟秩序產生危害，所為甚屬不該，念其犯後坦承犯行，給付被害人5000元和解金，參酌犯罪動機、自陳高職畢業、擔任保全、家庭經濟勉持等情狀，量處主文之刑。

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