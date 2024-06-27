內湖寵物店老闆之死 女兒：將繼續開下去、2樓屋主應感到羞愧

昨早7時許同居女友聽聞狗叫聲循聲查看，發現黨男陳屍店面正門，立刻報警求助，員警到場時黨男已明顯死亡。記者李隆揆／翻攝

黨姓男子傳因經營寵物店遲未能開業，昨在店內輕生，外界瘋傳與店址2樓屋主失聯拒簽約有關，網路上另則留言自稱「2樓屋主發給1樓的訊息」，否認逼黨男免費修繕建築交換簽署同意書，黨男女兒今則受訪表示，有雙方LINE對話紀錄，「2樓屋主應該感到羞愧」，未來她將持續溝通，繼續將寵物店開下去。

警方調查，47歲黨男租住台北市內湖區星雲街，計畫在租處開設寵物店，昨早7時許同居女友聽聞狗叫聲循聲查看，發現黨男陳屍店面正門，立刻報警求助，員警到場時黨男已明顯死亡，遂未送醫，初步排除外力介入，現場也未發現遺書，檢警昨午3時許相驗後認為黨男輕生死亡，家屬對死因無意見。

據悉，黨男熱愛貓狗，先前花費百萬元裝潢寵物店，但依法規須獲得左鄰右舍一致同意，黨男逐戶拜訪，最後僅租處2樓屋主不願簽約，黨男承受家計、租金等龐大經濟壓力，今年5月11日飲酒後在大街上大吼，引起警民關切。

昨有網友上網貼文提問，聽聞寵物店老闆黨男輕生死亡，引發網友熱議，不少人提及「黨男死得冤」、「樓上住戶逼死他」、「制度殺人」、「記得找二樓算帳」，還有人揭露事件起因是2樓住戶以黨男免費修繕建築防火牆等，作為簽下同意書的條件。

不過，網友翻出5月18日一則自稱「2樓屋主發給1樓的訊息」貼文，內容提及從為已修繕工程交換簽署同意書、依規定沒人能強迫他人簽署同意書、1樓租客未取得同意就先裝潢還怪罪2樓住戶、切勿再散播不實訊息等5點聲明。

對此，黨男女兒今午接受「三立新聞網」訪問，指出2樓屋主原本提出幫忙修陽台就簽，花了快10萬又不簽，父親壓力非常大，無奈最後選擇輕生結束一生；跟2樓住戶一直有LINE對話紀錄，對方說沒有這樣的約定，應該要感到羞愧，讓人難以接受，未來她將持續溝通，繼續將寵物店開下去。

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