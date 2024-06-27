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影／高雄好心少年派出所說明見人路倒經過 電動車剛停好竟火燒車

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

17歲林姓少年今天凌晨騎微型電動二輪車，到高雄市警小港分局高松派出所，剛停妥車子不久，車子突然起火，嚇得他趕緊借滅火器，與警、消撲滅火勢，幸沒造成傷亡。據警、消初步了解，是電動車電池不明原因起火，確實起火原因由消防局調查。

今天凌晨3時40分許，林姓少年與朋友程姓男子（18歲）在路上發現有人路倒，向警方報案後，警方請他們到高松派出所了解案發狀況。

林載程姓朋友，到派出所製作筆錄，他剛將微型電動二輪車停在派出所門口，才過幾秒鐘，電動車電池處突然冒出火花，瞬間燃燒，整輛車燒起。林姓少年和朋友趕緊向警方救助，借滅火器滅火，警方也通知消防車到場，撲滅火勢，但電動車已經燒毀。

警、消初步研判，是電動車因機械因素自燃，確實起火原因待消防局調查。

林姓少年騎微型電動車到派出所，剛停車不久，車子突然冒出火花，瞬間起火。記者林保光／翻攝
林姓少年騎微型電動車到派出所，剛停車不久，車子突然冒出火花，瞬間起火。記者林保光／翻攝

電動車

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