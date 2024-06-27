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影／北市「魔法衣櫥」服飾店無預警倒閉 消保協會將提團體訴訟

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

北市東區服飾店「魔法衣櫥」無預警倒閉，多位消費者控訴他們在店裡儲值數萬元不等金額，「如今可能都拿不回來」。台灣消費者保護協會今天開記者會表示，願接受台北市政府的委託，替消費者提起團體訴訟，消費者可透過台灣消保協會官網下載魔法衣櫥團訟申請書，也可洽詢消保處或台北市消服中心，魔法衣櫥團訟收件時間從即日起到今年7月31日止。

台灣消保協會說，受害消費者保留手上相關單據，已組成自救會，有消費者表示，店家最後一次營業是在4月11日，之後連夜搬離，社群軟體通通關閉傳訊息已讀不回，房東痛批早有預謀。

不願具名的被害人說，她在魔法衣櫥消費已經4年，從第一次消費，就被要求以儲值金的方式做扣款，今年2月底的時候去消費，店家的小姐還慫恿說不要扣所剩3萬6000元儲值金，宣稱目前直播的價格更便宜，但是要重新再儲值，讓她又再儲值了快3萬元，業者在捲款而逃的前一天，都還在直播上由女店員也不斷地慫恿消費者再繼續購買跟儲值，「簡直是惡意詐欺！」

魔法衣櫥團體訴訟主辦律師黃有衡表示，今年4月台北市東區知名服飾店「魔法衣櫥」無預警倒閉，但在倒閉前，業者大量向消費者收取預付儲值款，從2萬元到9萬元都有，受害人初步估計有數百人。

黃有衡說，魔法衣櫥倒閉前仍向消費者收取儲值款，也繼續賣衣服，營造有營業的外觀，「這樣的行為可能觸犯刑法詐欺罪」，已有消費者向葉姓負責人提出刑法詐欺罪告訴。

黃有衡表示，預付型、儲值型消費在台灣非常流行，美容、美髮、餐飲、服飾業、預售屋都大量使用預付型消費模式，對消費者的優點是可以拿到折扣，但惡性倒閉、捲款潛逃的案例也層出不窮。

台灣消保協會表示，業者惡性倒閉捲款的新聞頻傳，但多因訴訟程序，讓不少受害消費者最終多是無奈作罷。呼籲業者應有社會良知，政府應更應該朝保護消費者的方向修法，不要放任惡性倒閉事件一再發生。

今年4月台北市東區知名服飾店「魔法衣櫥」無預警倒閉，台灣消保協會今天開記者會表示，將替消費者提起團體訴訟。記者王勇超／攝影
今年4月台北市東區知名服飾店「魔法衣櫥」無預警倒閉，台灣消保協會今天開記者會表示，將替消費者提起團體訴訟。記者王勇超／攝影

北市 消保官 消費者 詐欺

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