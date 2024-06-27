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晴空匯火警調查結果出爐！排除充電樁 為「配線短路」引發火警

晴空匯火警調查結果出爐！排除充電樁 為「配線短路」引發火警

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市消防局前後歷經9次勘察及多次採證，全案調查完成。起火處位於D棟大樓1樓西側管道間，起火原因排除充電樁充電或配線引發火災可能因素，研判是管道間電力配線因故短路引發火災可能性較大。圖／新竹市政府提供
新竹市消防局前後歷經9次勘察及多次採證，全案調查完成。起火處位於D棟大樓1樓西側管道間，起火原因排除充電樁充電或配線引發火災可能因素，研判是管道間電力配線因故短路引發火災可能性較大。圖／新竹市政府提供

新竹晴空匯上月26日火警造成2名消防員殉職，至今已滿月。新竹市消防局前後歷經9次勘察及多次採證，全案調查完成。起火處位於D棟大樓1樓西側管道間，起火原因排除充電樁充電或配線引發火災可能因素，研判是管道間電力配線因故短路引發火災可能性較大，全案已於昨天函送新竹地檢署偵辦，並查明是否有人涉及相關刑事責任。

新竹市消防局指出，消防局於6月20日召開火災鑑定會後，與會專家委員對於消防局調查結果無異議，全案已完成火災原因調查鑑定書製作，並移送新竹市警察局第二分局辦理，隨後移送新竹地檢署偵辦，最終調查結果以法院最後判決為主。

新竹地檢署表示，將於收到火災原因調查鑑定書後依法調查，並查明是否有人涉及相關刑事責任。

新竹市都發處指出，市府已於6月7日函文請聖恩營造股份有限公司（同豐邑建設負責人），在6月14日前提出該工程配管使用材料規則及出廠證明，而該公司婉拒交付，並表示因相關案卷已移付歸檔，尚待相關廠商借調檔案，故無法配合於期限內完成。截至今天該公司仍未交付相關證明。

新竹市都發處指出，針對建築技術規則建築設計施工篇第247條電纜線相關規定，市府已於6月24日邀集中華民國電機技師公會、社團法人新竹市建築師公會、台灣電力公司及新竹市消防局、政風室一同會勘，由現場各專業人員協助勘查確認，針對該社區現況電纜線型及電纜架系統施作工法之疑義，將函請相關單位釋疑。

新竹市稽查發現晴空匯失火大樓一般電源與緊急電源在同個管道間，電線走火使緊急電源無法送達排煙裝置，造成排煙裝置失效，緊急升降梯不能用。圖／新竹市政府提供
新竹市稽查發現晴空匯失火大樓一般電源與緊急電源在同個管道間，電線走火使緊急電源無法送達排煙裝置，造成排煙裝置失效，緊急升降梯不能用。圖／新竹市政府提供
新竹市政府稽查發現，晴空匯大樓管道間發現電線過於密集，全部糾纏在一起。圖／報系資料照
新竹市政府稽查發現，晴空匯大樓管道間發現電線過於密集，全部糾纏在一起。圖／報系資料照

新竹 晴空匯 消防員 火災

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