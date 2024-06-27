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晴空匯殉職消防家屬親筆信控竹市府卸責 高虹安否認

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導

新竹市「晴空匯」5月26日深夜大火釀2名消防員殉職，時代力量黨主席王婉諭和3位新竹市議員蔡惠婷、林彥甫、廖子齊今舉行記者會，籲市府不要把殉職原因推給基層，並稱過時制度害人命。新竹市長高虹安今拜會立法院受訪時表示，市府人員到現場採樣，也進行內部懲處，並無卸責、包庇。

林彥甫批評，過一個月新竹市府說詞前後矛盾、企圖掩蓋真相，企圖把殉職的原因推給消防員個人，卻不檢討第二層安全幕僚及第三層指揮安全完全沒發揮作用。「新竹市消防局火場指揮救災作業規定」關於安全管制的原則已10多年未隨其他縣市的慘痛教訓更新，根本就是過時制度害命，已任職超過7年的消防局長李世恭勢必要負最大責任。

林彥甫指出，這一個月內高虹安只對這起災害開過一場記者會，內容強調錯過黃金救援時間是因為無線電訊號「錄得到不一定聽得到」，還推基層消防員出來面對媒體重述慘痛回憶，甚至派警察局長威脅對吹哨者洩密提告。

林彥甫爆料，最近有消防員透露，新竹市府消防局已下令基層對災調會的訪問口供要一致，試圖讓真相石沉大海，令人不齒，高虹安非但無作為，還放任消防局胡搞瞎搞，根本嚴重失職；要求新竹市府應該更切實地提升消防員的訓練和裝備，確保他們在救災過程中的安全。

林彥甫市府雖然聲稱要加強消防員的安全訓練，但卻未具體提出改進方向，檢討方案僅著重於基層消防員的安全訓練，似乎有將事件中的指揮權問題轉嫁的嫌疑，災現場，基層消防員需要充分的訓練和準備，同時，指揮官更應接受相應的培訓，以應對各種突發情況。

林彥甫批評，新竹市府購置的近兩億的虛擬訓練設備，過去四年只使用過兩個梯次，是極大的資源浪費。新竹市府消防345開出的裝備清單讓人啼笑皆非，高樓火災檢討卻是要買更重的、在國外用來橫向隧道救災時的9升氣瓶，沒有真正呼應第一線消防員的裝備需求，建議參考桃園市作法，更新無線電時一併購置有大顆求救按鈕的延長話筒，讓消防員能更容易地發出求救信號，提高救援效率。

廖子齊指出，共用無線電維管問題多，專屬求救頻道才即時，雲林縣在2023年率先配置了專屬的求救頻道和數位無線電設備，這些設備能即時顯示求救人員的姓名，從而提升了搜救的效率和安全性，建議新竹市府效法雲林縣作法。

蔡惠婷代唸殉職消防員李詠真太太委託的親筆信，要求高虹安、李世恭不要只會追殺吹哨者，向基層下封口令，批救災現場室內斷訊求救無人應，安全管制破洞要人命；火場未升級缺人又缺車，指揮太輕忽基層陷險境；災後檢討基層 高層無人負責：大動作追殺吹哨者下封口令掩蓋真相。

王婉諭指出，不只是晴空匯，過去一年半內還有8名消防員殉職，中央和地方需要全面檢討，目前機電部門只需建商提交文件和簽證供建管會審核，僅進行書面審查，缺乏全面的第三方驗證機制；現行消防建築法規只規定樓梯通道的防火門應隨時向逃生方向開啟，但消防員進入火場時卻常因門上鎖而遇阻，必須使用破壞工具，浪費寶貴的氣瓶時間。中央應就相關法規進行修訂，以確保是否有必要調整。

時代力量黨主席王婉諭（右2）及時代力量市議員林彥甫（右1）、蔡惠婷（右3）、廖子齊（右4）今天舉行「晴空匯大火滿月，竹市府卸責怪基層」記者會。記者歐陽良盈/攝影
時代力量黨主席王婉諭（右2）及時代力量市議員林彥甫（右1）、蔡惠婷（右3）、廖子齊（右4）今天舉行「晴空匯大火滿月，竹市府卸責怪基層」記者會。記者歐陽良盈/攝影
新竹市「豐邑晴空匯」社區大樓火警，濃煙造成2名消防員殉職，晴空匯社區管委會主委簡隆至也與委員們、住戶們出席公祭致意哀悼。圖／聯合報系資料照片
新竹市「豐邑晴空匯」社區大樓火警，濃煙造成2名消防員殉職，晴空匯社區管委會主委簡隆至也與委員們、住戶們出席公祭致意哀悼。圖／聯合報系資料照片

時代力量 晴空匯 消防員 火災 王婉諭 高虹安

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