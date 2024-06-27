水公司挖馬路出意外！汐止茄苳路2英吋瓦斯管遭挖斷 瓦斯味瀰漫

自來水公司今天中午12時許於新北市汐止區茄苳路進行管線更新工程，不料挖土機開挖路面時不慎挖斷直徑2英寸瓦斯管線，導致大量瓦斯氣體宣洩而出，現場瀰漫濃厚瓦斯味。新北市消防局獲報派遣大批人車到場，消防人員先拉起封鎖線隨即佈設水線防護，目前瓦斯公司已派員到場將瓦斯關閉，意外原因仍待調查。

新北市消防局第六大隊大隊長羅億田表示，災害現場民眾勿逗留影響救災，在場圍觀將會對搶救工作造成阻礙也影響救災工作之進行，民眾若遇任何事故或居家周圍有任何狀況，請撥打119請求協助，並說明確切位置及狀況，切記不要圍觀。

【中央社／新北27日電】

國民黨立法委員廖先翔表示，根據天然氣公司通報，中午12時35分搶修機具已到達現場搶修，期間一度造成280戶停氣，經搶救後目前只剩崇德國小停氣，預計下午2時修復。