八旬翁5天前赴宜蘭、大溪國小附近落水失聯 今遺體出現在南方澳

台北83歲張姓老翁日前與家人到宜蘭遊玩，在頭城大溪國小附近失聯，搜救人員出動空偵機、無人機與海巡艇連搜3日未果；今天上午民眾在南方澳內埤海岸發現1具遺體，岸巡隊趕到後初步確認就是張姓老翁，推斷是落水後被海流向南帶，再沖上岸，目前送往地檢署相驗。

張翁一家人6月22日到大溪國小附近露營，當晚張翁獨自外出散步，未回到露營區，家屬下午6時許報案，警方懷疑可能落海，協請海巡署第一岸巡隊協尋，先在大溪國小與蜜月灣附近尋找未果，出動空偵機、無人機等連續搜索3天，仍未發現老翁，搜索行動暫緩。

第一岸巡隊表示，今天上午5時許，海巡署第一巡防區指揮部接獲民眾通報，南方澳內埤海灘發現1具遺體，立即到現場勘驗。從遺體外觀判斷，明顯長時間浸泡海水，應是落水無誤，身體大致完整，服裝衣著都還在，老翁家屬透過照片指認，初步認定就是張翁。

第一岸巡隊指出，當初從老翁失聯時的海流判斷，較大可能向北漂往大里、石城，不知為何最後卻出現在南邊40公里外的內埤海岸，或許也與落水地點有關，要再研究；目前遺體交給警方，送往宜蘭地檢署相驗，家屬稍晚也會從台北趕赴宜蘭完成相驗程序。