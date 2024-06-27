提升大量傷病患救護 消防署推戰術緊急訓練手冊

消防署今天表示，為因應如處理大型意外或大量傷病患等事件時，進而培養救護員在高風險環境的因地制宜，發表戰術緊急傷患救護訓練手冊，將提供救護員使用參考。

消防署召開「戰術緊急傷患救護訓練手冊發表記者會」，包含署長蕭煥章、美國非政府組織SOA（Spiritof America）、衛生福利部、國防部軍醫局、社團法人壯闊台灣聯盟等組織代表出席。

消防署指出，戰術緊急傷患救護（TacticalEmergency Casualty Care）是針對高危的民間環境所需創傷照護的應變指引，專為處理救援者和傷者都暴露於危險場域情況而設計。

蕭煥章致詞時表示，戰術緊急傷患救護訓練手冊重點不是增加高階技術，是強調「何時、如何」在不同緊急事故環境，發揮救護員既有創傷救護能力。

他說，尤其救護員面對暴力攻擊、有害物質、火災、大型交通事故或大量傷病患事件時，能感知環境威脅，確保自身及傷患安全，以不增加人員傷亡前提，拯救最多傷患，是戰術緊急傷患救護訓練手冊核心宗旨。

消防署表示，參與編撰戰術緊急傷患救護訓練手冊師資團隊，擁有豐富到院前創傷及戰術照護經驗，且經此次出席記者會的台灣、美國民間團體協助，去年邀國際專家來台授課，讓師資團隊授課內容與模式，加符合國際標準。

消防署指出，戰術緊急傷患救護訓練手冊是遵循美國戰術緊急傷患救護委員會發布指引，並依最新實證醫學的最佳策略進行更新。

消防署表示，盼透過發表此訓練手冊，盼可讓台灣在戰術緊急醫療救護領域的重要進展，及提升對救護員專業素養，後續將擴大訓練層面。