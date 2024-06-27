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男子拿鐵條毆打流浪狗掰這理由 被獸醫打臉還要吃1.5萬罰單

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

新北市樹林區中正路一處加油站，竟有男子從車廂內拿出鐵條毆打流浪黑狗，時間長達10分鐘，動保處派員前往，但到場時黑狗已不在現場，所幸已先被愛心人士送至動物醫院醫治。動保處指出，此舉已違反動保法，將開罰1.5萬元。

動保處接獲民眾通報，在中油三多加油站發現有人手持鐵條毆打黑狗，黑狗被攻擊感到疼痛，爬行遠離該名男子，但男子見狀並未停止攻擊，竟還追著上去持續打黑狗，連路邊等停紅綠燈的民眾看不下去，認為行為過當，向前制止。

動保員到場後，被攻擊的小黑已被愛心人士送到動物醫院治療，經向三多加油站調閱監視器畫面，鎖定虐狗人士車牌號碼，之後該男子供稱，是因為小黑會攻擊咬人，才拿鐵條反擊，但愛心人士及獸醫對此反駁，也提供診斷書，小黑被攻擊後，再接觸其他人並沒有攻擊性，認為男子根本亂說話。

經向院方了解，流浪狗只有受到皮肉傷，所幸未傷到骨頭，精神食慾良好，但後肢仍稍顯無力，且因犬齡已高，康復情形較為緩慢，所幸有愛心人士願意領養照護。

動保處指出，打狗男子此舉明顯造成黑狗受傷，已違反動保法，將對該男子開罰1.5萬元。呼籲民眾如在路上發現流浪犬有頸背毛豎起、耳朵向前豎起、尾巴堅硬或搖擺、露齒低吼等欲攻擊狀態時，要使用隨身物品遮擋、要緩慢後退遠離現場，不可做出尖叫等刺激犬隻行為，如不幸遭咬傷應立即至醫院消毒傷口並評估接種狂犬病疫苗，並檢具醫院診斷證明書及相關事證通報動保處，不得隨意攻擊流浪動物

動保處接獲民眾通報，在中油三多加油站發現有人手持鐵條毆打黑狗，黑狗被攻擊感到疼痛，爬行遠離該名男子，但男子見狀並未停止攻擊，竟還追著上去持續打黑狗。圖／新北市動保處提供
動保處接獲民眾通報，在中油三多加油站發現有人手持鐵條毆打黑狗，黑狗被攻擊感到疼痛，爬行遠離該名男子，但男子見狀並未停止攻擊，竟還追著上去持續打黑狗。圖／新北市動保處提供
小黑雖然被攻擊，但碰到愛心人士、動保員及獸醫師，還是願意相信、親近人。圖／新北市動保處提供
小黑雖然被攻擊，但碰到愛心人士、動保員及獸醫師，還是願意相信、親近人。圖／新北市動保處提供
小黑雖然被攻擊，但碰到愛心人士、動保員及獸醫師，還是願意相信、親近人。圖／新北市動保處提供
小黑雖然被攻擊，但碰到愛心人士、動保員及獸醫師，還是願意相信、親近人。圖／新北市動保處提供

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