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注意！板橋、中和、新店14區增27處科技執法 7月啟用

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導

新北市加強取締違規，7月起在板橋、中和等14個行政區共27處建置科技執法設備，其中包括板橋中山路與漢生東路口、板橋縣民大道一段與南雅南路口等，採AI人工智慧分析影像，自動辨識違規行為。新北交通大隊表示，這次在新北都會區重要路口設置，10月底將再公布35處科技執法地點。

新北警察局2022年12日1日已增16處科技執法，經統計，今年月平均取締件數5582件，較2022年啟用期間2萬1427件，減少1萬5845件；今年月平均交通事故件數69件，較2022年128件，減少59件。

交大表示，篩選易肇事及易違規路口，共建置27處多功能科技執法設備，計偵測不停讓行人、行駛人行道、闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛、禁行大貨車、違規停車、未保持路口淨空等違規行為。

其中包括板橋區四川路二段與中央路口、板橋區忠孝路與重慶路口、板橋區縣民大道一段與南雅南路口、板橋區中山路與漢生東路口、新莊區中正路與建國一路口（往迴龍方向）、新莊區新北大道七段與壽山路口、永和區永和路一段與永平路口、新店區中興路2段（左轉上國道3號）、土城區中央路一段、中華路一段口等。

交大表示，去年6月30日施行新修正道路交通管理處罰條例第44條，駕駛「不停讓行人」可處最高6千元罰緩外，另外還要違規記點3點及道安講習3小時；若因不停讓行人而肇事致人受傷或死亡者，處7200元以上3萬6千以下罰鍰，致人受傷者，吊扣駕駛執照一年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。這次建置27處科技執法地點中，有16處點位取締「不停讓行人」行為，以保障行人安全。

新北市加強取締違規，7月起在板橋、中和等14個行政區共27處建置科技執法設備。圖／新北交通大隊提供
新北市加強取締違規，7月起在板橋、中和等14個行政區共27處建置科技執法設備。圖／新北交通大隊提供

交通違規 科技執法 行人

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