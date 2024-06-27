影／林口51歲女開黃色保時捷鬼切擦撞旁車 警：最高罰1800

蘇姓女子昨天下午駕駛一輛保時捷跑車，行經新北市林口區文化三路變換車道不慎，擦撞張女所駕駛休旅車。事故雙方駕駛沒有酒駕、沒人受傷，肇因待查。林口警方表示，肇事駕駛未依規定駕車，最高開處1千8元罰鍰。

據了解，蘇姓女子（51歲）昨天下午1時許，駕駛一輛黃色保時捷718跑車，沿著新北市林口區文化三路一段內側車道往桃園方向行駛，途中行經文化三路一段107號前突然向右急切外側車道，不慎擦撞張女（24歲）所駕駛休旅車。

警方獲報趕抵，雙方沒有酒駕、現場沒有人受傷，警方調閱現場監視器還原事故現場釐清肇事原因；另蘇女變換車道未禮讓直行車部分，警方依道路交通管理處罰條例第45條1項4款之規定，汽車駕駛人在多車道不依規定駕車，開處600元以上1800以下罰鍰。