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遭囚3天逼債上廁所爬窗逃 中和男墜8樓亡…警共逮5人送辦

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市中和區前天發生墜樓意外，余姓男子疑欠債遭囚3天還遭毆打，藉口上廁所爬氣窗逃，不慎失足從8樓墜落還壓傷路過女子，余傷重送醫仍宣告不治，警方前天現場逮捕楊男及閉男2人，昨查獲共犯鄭男及吳男與李男3人，經查閉男未涉案改列證人，楊男昨依殺人罪嫌移送新北地檢署，其餘3人今天警詢後也將依法移送檢方偵辦。

中和警方前晚9時12分接獲119報，在中和區中山路2段一處社區大樓前發生墜樓意外，員警抵達現場，發現余男倒臥地面，1名20多歲女子剛好路過慘遭墜樓的男子壓傷手部，立即會同消防分隊將他送醫，經搶救至前晚10時許，余男因傷重宣告不治。

員警在社區大樓頂樓及各樓層搜查，該社區8樓應門的楊姓男子（22歲）當場坦承與余男墜落一事其相關。經初步了解，楊男與死者余男（31歲）為朋友關係，疑因死者積欠180多萬元賭博債務，楊與死者相約在該處談判，限制行動3天涉嫌動手痛毆討債，余男藉口上廁所之際攀爬氣窗欲逃離而不慎從社區8樓墜落身亡。

楊男前天到案後坦承犯行，從事中古汽車買賣的閉姓男子（23歲）僅單純剛好在場，並未涉案，改列證人，警詢後昨晚將楊男依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦；同案另有鄭姓男子（21歲）、吳男（22歲）、李男（26歲）3人在逃，鄭男昨天下午由律師陪同到案，吳男及李男二人案發後南下逃亡，警方今天凌晨4時許在台中市台灣大道一處汽車旅館查獲2人到案，今天警詢後3人也將依殺人未遂罪嫌函送檢方偵辦。

遭囚3天逼債，余姓男子日前藉口上廁所爬氣窗逃，不慎失足墜8樓亡，警方獲報逮5人，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
遭囚3天逼債，余姓男子日前藉口上廁所爬氣窗逃，不慎失足墜8樓亡，警方獲報逮5人，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
遭囚3天逼債，余姓男子日前藉口上廁所爬氣窗逃，不慎失足墜8樓亡，警方獲報逮5人，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
遭囚3天逼債，余姓男子日前藉口上廁所爬氣窗逃，不慎失足墜8樓亡，警方獲報逮5人，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝

中和 債務 殺人 討債 賭博

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