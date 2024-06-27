炒菜沒關爐火就去接電話 板橋便當店竄火3人送醫

起火的便當店竄出灰黑煙，消防人員架梯救援受困民眾。記者黃子騰／翻攝

新北市板橋區漢生西路1間便當店今天上午9時許突然發生火警，消防人員到場發現1樓竄出大量濃煙，2名民眾受困2樓陽台招牌邊。消防人員立即布署水線搶救及架梯將2名受困民眾救下，共有3人預防性送醫幸無大礙。老闆娘表示於炒菜時未關爐火就去接電話，造成炒菜爐起火，起火原因仍待火調人員調查。

新北市消防局第一大隊大隊長羅凱文呼籲，店家應定期清潔爐台、排油煙機及排油煙管，將內部累積之油垢清除，避免因爐台、排油煙機及排油煙管內部堆積油垢，以免於烹調時因高溫造成內部油汙起火燃燒。另外瓦斯爐附近不宜放置可燃物，且湯鍋廚具內水不要放太滿，避免溢出熄滅爐火，造成瓦斯外洩，可選用具有熄火安全裝置、溫度感知功能或使用時間異常遮斷功能爐具，以維護公共安全。