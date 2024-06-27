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高雄網紅主委志淵涉毒遭逮…曾拍電影飾「GN」 網酸這下NG了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄梓官區通安宮主委曾志淵涉嫌販售一、二級毒品，高雄檢警昨兵分多路前往曾的楠梓區高雄大學附近住處及黨羽據點搜索，拘提曾男到案，並查扣約2公斤一級、二級毒品；橋頭地檢署預計今下午對曾等人複訊；曾在號稱全台首創TikTok電影「義緝」中擔任要角的曾男，暱稱「GN」，有網友在他涉毒落網後，狠酸「這下要NG了」。

臉書社團「靠北宗教」貼出網紅主委曾志淵涉毒被逮後的新聞報導，有網友指，「早就說了，想紅，別幹壞事，要幹壞事低調點」；有網友則驚訝指，「原來抖音演真的」、「這下真的NG了」、「完蛋，端午剛過完，肉粽一串了」。

曾志淵在20年前就曾涉毒品案，當年原本只是高雄市蚵仔寮蔡姓角頭的手下，後來蔡因病淡出，蚵仔寮地方勢力年輕一輩爭相竄頭；蔡死後，曾志淵在同輩中迅速竄起，成為蚵仔寮一帶不可忽視的勢力；近年並插旗宮廟選舉，1年前並以擲筊方式，成為通安宮的新任主委。

隨著短影音興起，曾志淵轉型「網紅」，常在抖音等影音平台發片，擁有不少粉絲，因身兼宮廟主委，網友都稱呼曾為「主委」，因名字為「志淵」，以英文簡稱對外簡稱為「GN」。

今年4月，號稱全台首創TikTok電影「義緝」分段上映，影片卡司有林義芳、鄭人碩、吳鈴山、王思佳，曾志淵也參與演出；影片以高規格拍攝短影片帶動新媒體風潮，耗資近千萬元成本，動用上百人、40台名車拍攝大場面打鬥戲。

曾男昨涉毒被捕的消息傳出後，梓官通安宮昨下午第一時間隨即發出聲明，撇清表示曾姓主委因涉嫌「不法情事」，目前由檢調偵查當中，強調通安宮為地方信仰中心，曾在外個人行為，概與通安宮無關，一切職務暫由副主委代理。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

網紅主委曾志淵。圖／截自抖音
網紅主委曾志淵。圖／截自抖音
網紅主委曾志淵。圖／截自抖音
網紅主委曾志淵。圖／截自抖音
高雄梓官蚵仔寮通安宮發出聲明，指曾姓主委涉不法是個人行為。圖／取自通安宮臉書官網
高雄梓官蚵仔寮通安宮發出聲明，指曾姓主委涉不法是個人行為。圖／取自通安宮臉書官網

TikTok 影片 毒品 網紅

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