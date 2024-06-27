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8萬多名失聯移工恐成治安隱憂 侯友宜下令強化查緝管理

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市長侯友宜今天上午至警察局主持6月份治安會報，侯友宜表示目前全國共有8萬6千多名失聯移工，部分失聯勞工從事治安犯罪甚至去當車手。侯友宜提醒政府重視失聯勞工犯罪情形，並指示勞工局、警察局配合主管機關強化失聯勞工管理及查察。另外青春專案將於明晚正式啟動，以保護青少年避免犯罪誘惑。

侯友宜於治安會報中，首先頒發公共安全聯合稽查工作及保護青少年遠離菸、酒、檳榔專案計畫績優警察單位，感謝這些有功人員重視公安稽查及保護青少年的工作。侯友宜同時也提到，6月底開始就是畢業季，7、8月是青少年最容易違法的時間。因此保護青少年的青春專案工作將在明天晚上正式啟動，侯友宜表示暑假是保護青少年的工作重點，指示各單位做好準備工作，讓青少年有健康快樂的學習環境，避免犯罪的誘惑。

侯友宜表示，新北市這段時間在治安、公安、食安上都能有效控制，發生案件都能在第一時間立即偵破、有效嚇阻犯罪。但在詐欺案方面新北市的攔阻金額創新高，但總件數沒有下降，提醒各單位防詐還是重點工作。另外目前外籍失聯移工已經多達8萬6千多人，每年都不斷升高。這些失聯移工可能會從事犯罪或當詐欺車手，提醒中央政府要把這些失聯移工找回來，要把這個當成重點工作，並指市警察局、勞工局及各單位要配合主管機關強化查察工作。

另外在食安的部分，侯友宜也肯定新北市食安稽查都在第一時間全面啟動，並呼籲在暑假期間食安問題一定要重視，畢竟是大熱天，飲食上很容易感染細菌跟病毒，且近期Covid-19的感染情形在上升，提醒同仁要注意，保護別人之時也要保護自己。

侯友宜在治安會報中指示要強化失聯移工管理查緝。記者黃子騰／攝影
侯友宜在治安會報中指示要強化失聯移工管理查緝。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜頒獎給海山分局長陳保緒，表揚海山分局保護青少年遠離菸、酒、檳榔。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜頒獎給海山分局長陳保緒，表揚海山分局保護青少年遠離菸、酒、檳榔。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜頒獎給新莊分局長王鴻儒，表揚新莊分局保護青少年遠離菸、酒、檳榔。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜頒獎給新莊分局長王鴻儒，表揚新莊分局保護青少年遠離菸、酒、檳榔。記者黃子騰／攝影

侯友宜 失聯 移工

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