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人間見溫情！長者跌倒…東勢高工學生通報教官叫救護車 路人也幫忙
一名長者今天早上在台中市東勢高工公車站牌旁人行道跌倒流血，學生看到立即通報教官打電話叫救護車，教官和學生在旁安撫長者，一名路人也在旁陪伴處理，直到傷者上救護車，還有人撐傘幫忙摭陽。目擊民眾PO文在臉書「台中小鎮─東勢山城大小事」，感動很多人，稱讚人間處處有溫情。
PO文者說，今天早上經過東勢高工公車站牌旁人行道，一位長者自摔，原因不明，據傷者自述，她走路時突然眼前ㄧ暗，醒來後就跌倒。幸好東勢高工二位學生通知教官，也從旁安撫長者，也先打電話叫救護車。
目擊者說，還有一名路過的小姐，對方可能要去上班，還特地下車在旁陪伴處理至傷者上救護車，很感謝這些熱情的人，也提醒年長者及家人多注意長者外出安全。網友感動留言「謝謝停下來幫她的這些人」。
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