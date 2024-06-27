人間見溫情！長者跌倒…東勢高工學生通報教官叫救護車 路人也幫忙

一名長者今天早上在台中市東勢高工公車站牌旁人行道跌倒流血，學生看到立即通報教官打電話叫救護車，教官和學生在旁安撫長者，一名路人也在旁陪伴處理，直到傷者上救護車，還有人撐傘幫忙摭陽。目擊民眾PO文在臉書「台中小鎮─東勢山城大小事」，感動很多人，稱讚人間處處有溫情。

PO文者說，今天早上經過東勢高工公車站牌旁人行道，一位長者自摔，原因不明，據傷者自述，她走路時突然眼前ㄧ暗，醒來後就跌倒。幸好東勢高工二位學生通知教官，也從旁安撫長者，也先打電話叫救護車。