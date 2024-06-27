影／雙胞胎姊姊走失1周媽才報案 中警憑照片茫茫人海中1小時尋獲

台中70歲葉姓婦人和一對雙胞胎女兒都是弱勢人口，日前一家3口到台中公園領取物資時，葉一轉頭大女兒竟突然消失無蹤，她焦急不已卻又不敢聲張，自己帶著小女兒苦苦尋找一周未果才報案，警方憑著1張照片，在茫茫人海中尋覓，所幸才1個多小時就在公園內找到人，讓母女得以團聚。

台中第二分局指出，公園派出所副所長廖文德、巡佐陳延明6月23日巡邏時，葉婦帶著1名女兒上前求助，表示一周前帶著雙胞胎女兒在台中公園領補助物資、便當，排隊到一半卻驚覺大女兒不見了，只剩下小女兒還乖乖在後面。

葉婦向警方說，她內心焦急不已，當天留在現場等到太陽下山都不見大女兒蹤影，後來自己再和小女兒前前後後找了好幾天也沒著落，但又不敢貿然報案，當天見巡邏警員經過才鼓起勇氣求救。

警方進一步了解，確認葉及2名女兒都有智能障礙屬弱勢人口，因情況特殊下溝通相對不易，但警員仍憑藉母女提供的1張照片及少量訊息，掌握其大女兒外觀特徵，並在台中公園內來回尋找、比對。

警方表示，經廖員、陳員分2頭尋找下，約1個多小時就在公園路、平等街口發現1名和葉婦大女兒外貌相似女子，仔細確認就是當事人，也隨即將她帶回派出所並通知葉婦到場。

葉見大女兒歸來開心不已，更向警方表達，很怕這次意外分開後，恐怕永遠都見不到女兒，所幸有警方幫忙讓她們母女3人團聚。

警方也說，若家中有智能障礙者，可考慮在衣物繡上姓名、聯絡方式，或申請防走失手環，一但走失，警方獲報可迅速辨認聯繫家屬，將大大提升迅速找到人機會。