影／阿里山公路機車盲彎逆向超車 驚險畫面曝光恐挨罰

嘉義縣阿里山公路盲彎多，雙向單車道多以雙黃線區隔，避免超車時與對向來車相撞。昨天有民眾錄下機車雙載誇張超車影片，PO到臉書社團爆料公社公開版，女騎士不斷在盲彎跨越雙黃線，引起網友熱烈討論，直呼不要命了。警方表示，將查證後製單舉發。

影片中由1輛遊覽車擔任路隊長，後面依序跟著1輛貨車、2輛轎車，機車女騎士試圖超車，不斷跨越雙黃線，盲彎處對向還有車疾駛而來，女騎士連忙再退回車道，引起後方騎車駕駛直呼「太誇張，撞到要算誰的」，並將影片放上臉書社團，引起網友熱議。

網友紛紛留言，「不要命了，移動神主牌」、「暑假出外開車，真的山道猴暴增」、「應該要連續開罰」、「遇到遊覽車，輕鬆開輕鬆騎就好了，除非有虛線」、「要超就乾脆點，在那邊抖更危險」、「拼得過早點回家，運氣不好晚七天回家，完全沒在怕怕的」。

中埔分局表示，違規跨越雙黃線及逆向行駛等行為，違反道路交通管理處罰條例第45條1項3款，最高可處1800元以下罰鍰，將查證後依規定製單舉發，呼籲山區道路勿跨越雙黃線及其他等違規行為，避免交通事故發生，遵守交通規則保障安全。