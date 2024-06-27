山域事故頻傳…花蓮1中暑命危1骨折 消防、空勤忙救援

山域事故頻傳，花蓮縣消防局接獲通報，卓溪鄉瓦拉米步道一名男子肢體無力頭暈嘔吐，消防人員趕往救援，昨早接觸到患者，但狀況持續惡化後續無呼吸心跳，另萬榮鄉太平溪源營地也有一名年輕山友左腳踝疑似骨折無法行走，空勤花蓮駐地黑鷹直升機今天出動將兩人吊掛下山。

花蓮縣消防局25日下午2時許接獲通報，66歲楊姓山友與3名山友一同走八通關古道，一行人21日從向陽入山，原定25日下山，但楊姓山友疑似中暑，出現肢體無力、頭暈嘔吐症狀，急需救援。

消防局第三大隊長蕭智元說，獲報後立即派地面部隊趕往救援，26日上午接觸到楊姓患者並給予治療，但楊狀況惡化，後續失去呼吸心跳，雖請求空勤直升機吊掛，但因天候不佳雲層太厚，無法完成，消防局再加派第二批人力趕往將楊男搬運適合吊掛的步道18.2公里處，今早再度請求空勤救援。

花蓮消防局昨晚另收到一起山域事故通報，21歲陳姓山友與3名山友24日從瑞穗林道入山，原訂7月3日從中平林道下山，但昨天途中左腳踝疑似嚴重骨折，無法行走，請求救援。

因該處適合吊掛，消防局請求空勤花蓮駐地勤務第一大隊第三隊協助，編號NA-713黑鷹直升機今天上午7時起飛，近8時許將陳姓傷患吊掛上機，患者生命跡象穩定，送往德興棒球場旁空地後，已由花蓮縣消防局救護車轉診就醫。