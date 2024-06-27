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台17線台南市濱南路段往來大車多 2小時攔檢6件違規

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台17線台南市南區濱南路段，鄰接安平港和安平工業區，往來各式大型車輛多，警方昨天設置活動地磅站，全面稽查、攔檢取締大貨車、砂石車、聯結車及曳引車等車輛，2小時攔檢11輛，取締違規6件依法開罰。

市警六分局昨天上午10點至12點，結合交通警察大隊於濱南路段設置活動地磅站，攔檢11輛，其中取締超載違規4件、行車紀錄器損壞1件、所載貨物滲漏1件，分別依據道路交通管理處罰條例第29-2條、第18之1條及第30條掣單開罰。

自今年1月1日起至6月23日止，警方針對南區大型車輛各式交通違規部分總計取締160件，其中取締超重56件、未依規定申請路權17件、行車紀錄器安裝不確實5件、轉彎未依規定25件、闖紅燈14件及違規停車28件、其他違規15件。

警方說，南區大型車交通事故件數今年14件與去年18件同期比較，減少4件降幅達22%，未來將持續不定點、不定時加強執法強度，落實大型車違規管理，以維護用路人行車安全。

台17線台南市南區濱南路段，往來各式大型車輛多，警方設置活動地磅站，全面稽查、攔檢取締大型車違規依法開罰。記者黃宣翰／翻攝
台17線台南市南區濱南路段，往來各式大型車輛多，警方設置活動地磅站，全面稽查、攔檢取締大型車違規依法開罰。記者黃宣翰／翻攝

交通事故 交通違規

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