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百萬裝潢內湖寵物店遲未能開業 老闆曾鬱卒上街大吼…後卻陳屍店內

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

黨姓男子先前花費百萬元裝潢開在台北市內湖區的寵物店，日前因2樓屋主失聯、營業登記受影響，遲未能開業，深夜上街大吼，引起警民關注，未料為傳出黨男在店內輕生死亡，引起網友議論，轄區警方今證實黨男死訊。

警方調查，台北市內湖警分局6月26日上午7時許獲報，47歲黨男同居人指稱，一早聽聞狗叫聲下樓查看，發現黨男在店內1樓輕生，員警介入後初步排除外力介入，昨午3時許檢警已完成相驗。

據悉，黨男熱愛寵物，先前花費百萬元裝潢寵物店，但開業須獲鄰居同意，又找不到2樓屋主簽約，租金等開業壓力越來越大，黨男5月11日深夜酒後鬱卒上街大吼，引來民眾及員警關切，不料昨日傳出輕生憾事，事件昨起也在網路上引發熱議。

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台北市內湖警分局6月26日上午7時許獲報，47歲黨男同居人指稱，一早聽聞狗叫聲下樓查看，發現黨男在店內1樓輕生。記者李隆揆／翻攝
台北市內湖警分局6月26日上午7時許獲報，47歲黨男同居人指稱，一早聽聞狗叫聲下樓查看，發現黨男在店內1樓輕生。記者李隆揆／翻攝
台北市內湖警分局6月26日上午7時許獲報，47歲黨男同居人指稱，一早聽聞狗叫聲下樓查看，發現黨男在店內1樓輕生。記者李隆揆／翻攝
台北市內湖警分局6月26日上午7時許獲報，47歲黨男同居人指稱，一早聽聞狗叫聲下樓查看，發現黨男在店內1樓輕生。記者李隆揆／翻攝

內湖 壓力

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