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影／台中百家樂賭場藏歇業餐廳 還拜三太子求賺錢神速、跑得快

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中南屯區大墩路1間日式料理歇業後，2樓空間被蔡姓男子當賭場經營，並以CALL客模式聯絡賭客玩百家樂，警方持搜索票趁深夜鐵門開啟時衝入，除逮捕蔡等8名嫌犯，也見他在賭場內供奉「中壇元帥」也就是三太子，蔡表示希望賺錢快速、敏捷躲避追查，未料最終仍落網。

台中第四分局調查，該2樓餐廳歇業多時，後內部被蔡姓男子（40歲）用來經營私人賭場，業者還會利用樓下有超商人來人往掩護，並專門以CALL客模式經營，平時都大門緊閉，直到會員聯絡到場時才會開啟鐵門。

警方經長期蒐證，發現該賭場專以百家樂賭博，向法院聲請搜索票後3月21日赴大墩路、大墩十一街口搜索，警方一見有賭客上門、鐵門開啟，數名警員隨即以衝百米速度上前，鑽進鐵門縫再揣開內門，直搗賭場。

警方指出，蔡男經營賭場分工細膩，為過濾人流還找來2名壯碩男子擔任保鑣維持秩序，未料警方衝進去時，2名彪形大漢則是毫不猶豫立即舉高雙手配合調查。

警方也發現，蔡男為祈求賭場經營賺錢，還在屋內架設神壇祭拜挪吒，警方見神像旁有「中壇元帥」旗幟且腳踏風火輪，這才確認該尊神像就是三太子，蔡也坦言拜挪吒是希望賺錢神速、行動敏捷可躲避警方追查，未料還是被抓。

警方說，現場除查獲百家樂賭蔡姓場主，另有圍事、櫃台、荷官共8人，查扣賭資8萬5100元、點鈔機、監視器、百家樂主機等證物。

警詢後將蔡男及共犯等8人依賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦，其餘7名賭客依違反社會秩序維護法逕行裁處。

警方破獲南屯區百家樂賭場。記者曾健祐／翻攝
警方破獲南屯區百家樂賭場。記者曾健祐／翻攝
警方發現業者在賭場內拜三太子，祈求賺錢神速、跑得快。記者曾健祐／翻攝
警方發現業者在賭場內拜三太子，祈求賺錢神速、跑得快。記者曾健祐／翻攝
警方破獲南屯區百家樂賭場。記者曾健祐／翻攝
警方破獲南屯區百家樂賭場。記者曾健祐／翻攝

三太子 賭博 賭場

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