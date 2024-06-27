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台南東區十字路口機車被撞 男騎士噴飛塞車底…無心跳急送醫
一輛白色轎車和紅色機車今天清晨7點多在台南市東區裕敬路、裕孝路路口發生擦撞，機車男騎士人車倒地，男騎士被到撞到路邊停放的轎車底下，救護人員到場見男騎士已沒呼吸心跳，緊急送醫搶救。
據了解，這起車禍發生於今天清晨7點20分，王姓男子（47歲）駕駛白色轎車從裕孝路由北往南方向行駛，陳姓男子（57歲）騎機車沿裕敬路由東往西行駛。2車在裕敬路、裕孝路交叉路口發生擦撞後，陳人車倒地，被到撞到路邊停放轎車底下，救護人員到場將陳拉出來，陳男全身多處擦挫傷，已經沒有呼吸心跳，由救護車緊急送成大醫院急救。
警方說，王男酒測值為零，被員警留置詢問，至於車禍發生原因，正由交通分隊員警測繪、調閱路口監視畫面調查釐清中。車禍發生時，白車右側車頭撞上機車左側車體，2車碎片散落一地。裕聖里前里長蕭志廷和志工協助交管並打掃碎片，以免後面來車再發生追撞。
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