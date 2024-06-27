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影／高雄吊車巷弄倒車猛撞19年Toyota 網酸「三寶遇真愛」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

胡姓男子21日上午駕駛附裝吊車桿的大貨車，行經高市大寮區民安街與忠孝路口的巷弄，倒車不慎，屢撞停在轉角的19年車齡的Toyota轎車，過程被行車記錄器拍到上傳網路，貼文指「這已經不是拍攝者不救的問題了」，引網友狠酸「三寶轉角遇三寶是真愛」。

YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」日前貼出一則影片，地點在高雄市大寮區大寮區民安街與忠孝路口的巷弄，只見一輛附裝吊車桿的大貨車在轉角倒車，因彎度空間不足，大車倒車不慎碰撞停在轉角的一輛Toyota轎車，一次、兩次、三次。

後一名機車騎士出現示意大車駕駛已撞到轎車，駕駛才下車查看。後影片被PO上YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」；原PO貼文指，「這已經不是拍攝者不救的問題了，當天還要趕路，所以就沒報警直接走了，豐田車主我也不知道怎麼聯絡，如果有需要影片可做使用」。

影片引起網友熱議，不少網友認為轎車違停在先，直指，「學長直接教訓紅線違停」、「撞違停算是為民除害」、「感謝收拾違停車，路已經很窄了還停紅線又是路口旁」。

有網友則認為，「兩台都有問題，一是巷口停車，二是這種大車不能進巷，但也有可能是被導航誤導」、「沒人指揮倒車，還敢鑽進這小巷子，根本就是蓄意謀殺或傷害？」、「大車明明很多視線死角，卻不強制裝盲點偵測」。

有網友笑稱，「這部影片好療癒喔」、「三寶轉角遇到三寶，是真愛」。

轄區林園警分局表示，這起事故發生在21日上午9時20分，接獲報案在大寮區民安街與忠孝路口有車禍發生，中庄所及交通分隊員警立即到場處理，疏導交通。

經警方調查，現場巷弄並未禁止大型車進入，當時53歲胡姓男子駕駛大貨車，沿忠孝路南向東倒車時，不慎碰撞停在道路路面邊線外的轎車，現場無人受傷，胡男經警方酒測無酒駕行為；全案依規定測繪、照相處理，肇責由交通大隊分析判定。

胡姓男子21日上午駕駛附裝吊車桿的大貨車，行經高市大寮區民安街與忠孝路口的巷弄，倒車屢撞停在轉角的Toyota轎車。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
胡姓男子21日上午駕駛附裝吊車桿的大貨車，行經高市大寮區民安街與忠孝路口的巷弄，倒車屢撞停在轉角的Toyota轎車。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
胡姓男子21日上午駕駛附裝吊車桿的大貨車，行經高市大寮區民安街與忠孝路口的巷弄，倒車屢撞停在轉角的Toyota轎車。記者石秀華／翻攝
胡姓男子21日上午駕駛附裝吊車桿的大貨車，行經高市大寮區民安街與忠孝路口的巷弄，倒車屢撞停在轉角的Toyota轎車。記者石秀華／翻攝
胡姓男子21日上午駕駛附裝吊車桿的大貨車，行經高市大寮區民安街與忠孝路口的巷弄，倒車屢撞停在轉角的Toyota轎車。記者石秀華／翻攝
胡姓男子21日上午駕駛附裝吊車桿的大貨車，行經高市大寮區民安街與忠孝路口的巷弄，倒車屢撞停在轉角的Toyota轎車。記者石秀華／翻攝
胡姓男子21日上午駕駛附裝吊車桿的大貨車，行經高市大寮區民安街與忠孝路口的巷弄，倒車屢撞停在轉角的Toyota轎車。記者石秀華／翻攝
胡姓男子21日上午駕駛附裝吊車桿的大貨車，行經高市大寮區民安街與忠孝路口的巷弄，倒車屢撞停在轉角的Toyota轎車。記者石秀華／翻攝
胡姓男子21日上午駕駛附裝吊車桿的大貨車，行經高市大寮區民安街與忠孝路口的巷弄，倒車屢撞停在轉角的Toyota轎車。記者石秀華／翻攝
胡姓男子21日上午駕駛附裝吊車桿的大貨車，行經高市大寮區民安街與忠孝路口的巷弄，倒車屢撞停在轉角的Toyota轎車。記者石秀華／翻攝
胡姓男子21日上午駕駛附裝吊車桿的大貨車，行經高市大寮區民安街與忠孝路口的巷弄，倒車屢撞停在轉角的Toyota轎車。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
胡姓男子21日上午駕駛附裝吊車桿的大貨車，行經高市大寮區民安街與忠孝路口的巷弄，倒車屢撞停在轉角的Toyota轎車。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
胡姓男子21日上午駕駛附裝吊車桿的大貨車，行經高市大寮區民安街與忠孝路口的巷弄，倒車屢撞停在轉角的Toyota轎車。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」
胡姓男子21日上午駕駛附裝吊車桿的大貨車，行經高市大寮區民安街與忠孝路口的巷弄，倒車屢撞停在轉角的Toyota轎車。圖／取自YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」

影片 車主 違停 高雄市

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